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Текст:   Марина Трубилина 
23:25 02.12.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)

Квартиры в новостройках становятся все компактнее

Площадь квартир в новостройках в 2021 году стремительно сокращается, отмечают эксперты. Причины - в росте себестоимости строительства и сокращении платежеспособного спроса.

За 2021 год площадь жилья в новостройках в Краснодаре стала меньше на 18%, в Тюмени - на 12%, в Санкт-Петербурге - на 7%, отмечает президент "Региональной ассоциации оценщиков" Кирилл Кулаков.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России

По данным "ЦИАН.Аналитика", сильнее всего уменьшились квартиры в Кировской (на 20,6%) и Белгородской (на 18%) областях. В Кировской области год назад продавалось новое жилье в среднем по 60,4 кв. м, сейчас по 47,9 кв. м, в Белгородской области было 74,2 "квадрата", стало 60,8. В первой десятке также Тюменская область (с 61,8 кв. м до 52,5 кв. м), Севастополь (с 57,6 до 50,2), Санкт-Петербург (с 54,9 до 48,1). Новые квартиры "съежились" в 59 из 85 регионов.

В городах-миллионниках площадь новых квартир снизилась на 4,3%. Максимальное снижение в Екатеринбурге (-12,7%), Санкт-Петербурге (-12,5%) и Нижнем Новгороде (-10,7%). Только в 4 городах-миллионниках площадь увеличилась: Уфа (+0,4%), Новосибирск (+3,6%), Красноярск (+4,0%), Воронеж (+10,4%).

К уменьшению площадей девелоперов подталкивает снижение платежеспособного спроса населения - заметное сокращение метражей началось после кризиса 2014 года, в 2020 году его спровоцировал стремительный рост цен, отмечает руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов. Площадь уменьшается за счет сокращения размеров спален, совмещения кухни с гостиной, отсутствия лоджий. Развитие внешних систем хранения позволило отказаться от больших балконов, неэффективных широких или глубоких коридоров. На более длительном отрезке (10 лет и более) играют свою роль и изменения в демографическом поведении: молодежь позже обзаводится семьями, раньше съезжает от родителей, увеличивается число тех, кто "живет и работает на два города". Это увеличивает потребность в компактных квартирах.

К 2023 году средняя проектируемая площадь квартир в столице и Подмосковье уменьшится еще на 6%, рассказывает Кулаков. При этом наибольшее снижение площади - в четырехкомнатных квартирах, они станут меньше на 25 кв. м. На втором месте - студии (минус 12%, или 3,5 кв. м). При этом размер студий стабильно снижается четвертый год подряд, такая тенденция характерна для 15 из 23 крупнейших городов страны. Сегодня средняя площадь предлагаемой на первичном рынке студии - 26,7 кв. м.

Сильнее всего уменьшатся четырехкомнатные квартиры

Однако переходить на строительство только студий застройщики все же не будут, считает Попов. Сейчас активно развивается семейная ипотека, по которой покупатели редко приобретают компактные лоты. Кроме того, в доме с мелкой нарезкой помещений растет коэффициент потерь (для большего числа квартир нужна лестничная клетка большего размера).

Снижается площадь квартир и на вторичном рынке, сообщает Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste. Это может быть связано с тем, что собственники компактных вторичных квартир вдруг поняли, что сейчас, на волне роста цен, их можно выгодно продать. Еще один вариант - "дробление" квартиры и продажа ее частями, считает Гальцев. Так, в некоторых районах Москвы и области средняя площадь первичного и вторичного жилья в объявлениях снизилась за год на 25-30%.

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