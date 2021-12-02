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02.12.2021 13:37
Рубрика: Власть

На Кубани самозанятым предоставили порядка 19 млн рублей льготного финансирования

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
С начала нынешнего года Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым около 19 миллионов рублей льготного финансирования. Показатель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выполнили на 101 процент.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Главная задача Фонда микрофинансирования - обеспечить благоприятные условия для развития малого бизнеса и самозанятых. Здесь понимают, что первое, в чем нуждается предприниматель на старте, - это "дешевые деньги". Для этих целей в фонде предусмотрели 20 продуктов по ставкам существенно ниже банковских.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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В 2021 году хорошо зарекомендовал себя заем "Самозанятый". Его создали для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали специальный налоговый режим.

На сегодняшний день в крае насчитывается уже 142,5 тысячи самозанятых. Их поддержка предусмотрена в том числе в рамках нацпроекта. С начала года фонд предоставил самозанятым порядка 19 миллионов рублей займов по низким ставкам. Показатель нацпроекта выполнен на 101 процент.

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