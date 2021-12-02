На Кубани самозанятым предоставили порядка 19 млн рублей льготного финансирования

С начала нынешнего года Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым около 19 миллионов рублей льготного финансирования. Показатель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выполнили на 101 процент.

Главная задача Фонда микрофинансирования - обеспечить благоприятные условия для развития малого бизнеса и самозанятых. Здесь понимают, что первое, в чем нуждается предприниматель на старте, - это "дешевые деньги". Для этих целей в фонде предусмотрели 20 продуктов по ставкам существенно ниже банковских.

В 2021 году хорошо зарекомендовал себя заем "Самозанятый". Его создали для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали специальный налоговый режим.

На сегодняшний день в крае насчитывается уже 142,5 тысячи самозанятых. Их поддержка предусмотрена в том числе в рамках нацпроекта. С начала года фонд предоставил самозанятым порядка 19 миллионов рублей займов по низким ставкам. Показатель нацпроекта выполнен на 101 процент.