Назван фактор, повышающий уровень "плохого" холестерина в крови

Стресс может быть одной из причин резкого подъема уровня "плохого" холестерина. Об этом пишет Daily Express.

Стресс запускает целую цепочку различных химических процессов в организме: активно начинают выделяться гормоны кортизол и адреналин, что провоцирует выделение жиров триглицеридов. Их переизбыток ведет к формированию "плохого" холестерина.

Поэтому при возникновении стрессовых ситуаций специалист советует активные физические нагрузки, чтобы "высвободить" излишек гормонов. Важно также правильно питаться и включить в свое меню такие продукты "радости" как бананы, брокколи, авокадо и шоколад, желательно темный. Такой рацион вкупе с физической активностью поможет организму справиться со стрессом, а, значит, и уменьшить уровень холестерина.

Ведь "плохой" холестерин закупоривает сосуды и ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее грозное осложнение - инсульт.