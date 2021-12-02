Офтальмолог рассказала, как COVID-19 влияет на остроту зрения

Об этом мы поговорили с заведующей офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ириной Шангичевой.

Ирина Васильевна, как сейчас дела у Вики?

Ирина Шангичева: Зрение действительно удалось сохранить, но не на 100 процентов. А случилось эта беда так: девочка смешала в пластиковом стаканчике ингредиенты, которые есть на каждой кухне. Произошла химическая реакция, в результате взрыв и ранение роговицы кусочком пластика. Сейчас подобные происшествия не редкость. Дети познают мир, вот и решаются на такие опыты. В этом им помогают и родители, покупают наборы юного физика или химика для развития. Но при этом к безопасности своих чад мамы и папы относятся настолько безалаберно, что просто диву даешься.

Количество травм органов зрения растет лавинообразно. Очень часто дети попадают к нам из-за неосторожного обращения с животными. Недавно мы помогли мальчику, глаз которому повредила домашняя крыса. Операция прошла удачно. Специальным шпателем удалось вправить выпавшую радужку, и ребенок стал видеть. В отделение попадают даже годовалые малыши с проникающими повреждениями век, разрывом слезных канальцев. Такой ущерб здоровью могут нанести вполне дружелюбные собаки и кошки. Конечно, общение с домашними питомцами воспитывает много хороших качеств. Но каким бы спокойным ни было животное, родителям надо быть настороже.

Нередко ребята получают травмы в школе, к примеру, ученик резко повернулся, задел карандашом глаз одноклассника, и тот оказался в больнице. Такие дела доходят до сложных судебных разбирательств, в которых участвуют и родители, и учителя. Но что мешает родителям или бабушкам спрятать емкости с кислотными и щелочными растворами, лекарства, чтобы ребенок не смог до них добраться? Или убрать под замок оружие, стреляющее пусть даже пластиковыми пульками. Вы не представляете, какую богатую коллекцию инородных предметов, послуживших причиной травм, собрали врачи нашего отделения. Тут не только пульки, но и рыболовные крючки, перышки, кусочки графита, стружки, осколки. Очень многих травм можно избежать, если взрослые будут внимательнее. Да, у нас хорошие операционные и детская реанимация, оборудованные по последнему слову медицинской техники. Но недаром, когда хотят подчеркнуть особую ценность и хрупкость чего-либо, говорят, что это надо беречь, как зеницу ока. Вернуть зрение даже при очень развитой медицине бывает сложно.

Отделение травмы глаз в регионе единственное. С какими проблемами к вам попадают взрослые?

Ирина Шангичева: Мы делаем около трех тысяч операций в год. Неприятный факт, но чаще всего взрослые получают травмы после алкогольного возлияния. Пробка от шампанского, попавшая в глаз, - это вообще классика жанра, как и приключения с петардами или шампурами для шашлыков. Очень опасны ожоги, особенно щелочью, в этих случаях сложно прогнозировать, насколько поражен орган. Случаются производственные травмы, например, в глаза попадают железные стружки или деревянные щепки. Металлический осколок мы вытаскиваем мощным магнитом. Но сначала с помощью рентгена врач должен определить локализацию осколка, чтобы понять, как его лучше удалить, не повредив сетчатку. А вот чтобы избавиться от неметаллического фрагмента, нужна очень сложная операция.

Научно-технический прогресс дал медикам такие возможности, о которых раньше можно было только мечтать. Отделение насыщено высокотехнологичной аппаратурой. У нас есть компьютерный томограф, который позволяет обследовать все десять слоев сетчатки. Она как тонкая паутинка, и у каждого слоя своя функция. Рефрактометр выявляет, насколько четко человек визуализирует удаленные предметы. Таким образом можно определить не только вид нарушения зрения, но и степень тяжести патологии. Есть аппарат, позволяющий рассчитать характеристики хрусталика, когда нужна его замена. А с помощью ультразвука можно оценить состояние сетчатки, если хрусталик мутный. Такая техника действительно многократно увеличивает шансы вернуть зрение пациенту, но это не значит, что теперь можно относиться к своему здоровью как к бесконечному ресурсу. Мы все-таки не волшебники.

Сейчас многие столкнулись с коронавирусной инфекцией, она поражает разные органы. Глаза тоже не щадит?

Ирина Шангичева: Взаимосвязь коронавируса со здоровьем глаз пока только изучается, но некоторые выводы уже можно сделать. Последствия очень тяжелые. Врачи отмечают у пациентов ухудшение зрения после ковида. У переболевших наблюдаются такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмоне, некрозу, абсцессу вокруг орбиты. Это грозные осложнения, поэтому надо всеми способами стараться избежать заражения: вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

Можно ли вернуть остроту зрения с помощью специальных упражнений?

Ирина Шангичева: В детстве это возможно. Но приучить к упражнениям детей - задача не из простых, слишком они непоседливы. Я бы посоветовала игры, в которых ребенку надо следить за мячом или другим снарядом. Взрослым тоже полезно делать гимнастику, для профилактики. Компьютер сильно "посадил" людям глаза. Мы ведь постоянно смотрим в экран компьютера или телефона, поэтому нагрузки на зрение огромные. Надо давать отдых: минут сорок поработали, отдохните минут десять. Отвлекитесь от своих занятий и сделайте простые упражнения: рисуйте глазами фигуры, смотрите вверх-вниз, направо-налево. Но надо понимать, если близорукость была у близких родственников, то и у детей она будет. Скажите спасибо родителям, если хорошо видите без очков.

А специальная диета поможет? Начинать ли есть морковку, чернику, пить витаминные комплексы?

Ирина Шангичева: Пейте витамины, особенно если доктор вам их прописал, ешьте чернику, шпинат и морковку на здоровье. Но не забывайте о гематоэнцефалическом барьере, который какие-то вещества пропускает вместе с кровью в мозг, в том числе в глаза, а какие-то нет. Очень много сейчас агрессивной рекламы, расхваливающей методы оздоровления и лекарства, которые у сторонников доказательной медицины вызывают лишь недоумение. Помните, была такая мода заряжать трехлитровые банки с водой у Кашпировского? Вот и сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию: люди верят экстрасенсам, знахарям и гадалкам. Поэтому съели морковку - хорошо, но к врачу все-таки сходите. И если офтальмолог посоветовал операцию, чтобы спасти зрение, надо прислушаться и сделать ее без промедления.

Акцент

Киплинг писал: "серые глаза - рассвет, пароходная сирена...", а про черные так: "жара, в море сонных звезд скольженье...". Что видит не поэт, а врач, в глазах другого человека?

Ирина Шангичева: Глаза нередко подсказывают доктору, чем болен пациент. Можно заподозрить по состоянию сосудов аутоиммунную патологию или диабет. Офтальмоскопия позволяет увидеть сужение сосудов и застойные процессы. Желтый цвет белков говорит о больной печени. А выпуклые и блестящие глаза могут быть признаком неправильной работы щитовидной железы. Кстати, стресс и курение оказывают сильнейшее влияние на зрение.

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