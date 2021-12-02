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02.12.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

Под Евпаторией электричка насмерть сбила человека

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте организовали проверку из-за гибели человека, на которого наехал электропоезд Евпатория - Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на 38-м километре перегона Прибрежная - Саки. Заметив на путях человека, машинист поезда экстренно затормозил. Тем не менее уже тормозящий поезд наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался.

Оперативники Крымского линейного управления МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия, очевидцев трагедии и личность погибшего. Собранные материалы они передадут в следственные органы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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