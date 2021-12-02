Санатории Юга России разработали программы для перенесших COVID-19

В Сочи зимний сезон не совпадает с началом календарной зимы.

Старт зимнего сезона всегда зависит от снежного покрова на горных курортах и в этом году ожидается в середине декабря. А межсезонье считается лучшим временем для восстановления здоровья и реабилитации, в том числе после коронавируса. В этом году программами лечения и реабилитации после него уже воспользовались около пяти тысяч гостей.

Сейчас в Сочи туристов принимают 59 санаториев и пансионатов с лечением. Наличие бассейнов с морской водой и уникальные лечебные программы делают местные здравницы привлекательными для туристов. Также работают 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами. Особой популярностью пользуются санаторно-курортные отделения в отелях "Жемчужина", "Бридж Резорт", "Имеретинский" и "Бархатные сезоны".

С октября по июнь в Сочи действуют льготные программы оздоровления "Открытый Юг", "За здоровьем - в Сочи!", "Серебряный возраст" и краевая маркетинговая программа "Южная здравница". Новый сезон последней начался с октября. В нее вошли 12 сочинских санаториев и пансионатов с лечением.

- Сочинские здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и функций организма после перенесенного заболевания вне зависимости от степени тяжести пережитого заболевания, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Специальные программы реабилитации для гостей и жителей города разработали 24 здравницы курорта.

В межсезонье приезжать в Сочи выгодно: санатории и гостиницы предлагают низкие цены

Новинкой этого сезона для гостей, перенесших COVID-19, стала программа "Восстановление Мацестой" одноименного бальнеологического курорта.

По мнению туристов, в межсезонье приезжать в Сочи особенно выгодно. В это время местные санатории и гостиницы предлагают низкие цены. К тому же этот отдых благоприятен для тех, кому противопоказана жара.

- Мы бронировали тур более чем за два месяца, еще в августе, и апартаменты, состоящие из двух комнат, обошлись нам в 24 тысячи рублей, - говорит Дмитрий Новиков, который приехал с семьей на недельный отдых в горы из Новороссийска. - Правда, в прошлом году цены были существенно ниже, видимо, сейчас больший спрос.

Различные физиотерапевтические процедуры помогают вновь почувствовать себя здоровым. Фото: Владимир Аносов

Еще в 2020 году министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявлял, что регион готов стать базой для реабилитации тех, кто переболел коронавирусом. И вот на базе республиканской больницы восстановительного лечения "Черные воды" в открыли отделение медицинской реабилитации после COVID-19.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации регионального минздрава Анны Дворниченко, сигналом для назначения реабилитации могут стать такие постковидные симптомы, как дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая патология, хроническая усталость, психологические расстройства. В случае их появления необходимо обратиться в поликлинику для назначения терапии.

- В отделении для пациентов, переболевших COVID-19, 30 коек, - рассказала она. - Курс реабилитационных мероприятий рассчитан на 14 дней.

При поступлении пациента в профильное отделение проходит заседание специальной мультидисциплинарной комиссии медиков, которые оценивают состояние человека и его реабилитационный потенциал. Терапевт, психолог, инструктор по лечебной физкультуре и другие специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации. Наряду с поддерживающей медикаментозной терапией в нее входят лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и курс физиотерапевтических процедур.

По информации Минтуризма Крыма, подобная услуга предоставляется более чем в 40 санаториях Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Керчи и Судака. Рекомендованный период восстановления длится от двух до трех недель. Но если в больнице "Черные воды" речь идет именно о медицинской реабилитации, то в санаториях и здравницах - больше о профилактике негативных последствий.

Анна Дворниченко подчеркнула, что поздняя обращаемость в поликлинику для проведения углубленной диспансеризации и несвоевременное назначение в случае необходимости курса реабилитации могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому реабилитолог советует крымчанам внимательно отнестись к своему здоровью и вовремя реагировать на любые постковидные проявления.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, власти республики планируют оказать содействие в вопросах восстановления санаториев и разработки спецпрограммы для организации реабилитации пациентов с поражением легких после перенесенного COVID-19.

- Климат южного берега, морской воздух подходят для восстановления после тяжелых поражений легких, и было бы преступлением не использовать возможности Крыма именно как легочного курорта для реабилитации постковидных больных со всей страны, - уверен он.

Было бы преступлением не использовать возможности Крыма именно как легочного курорта для реабилитации постковидных больных

Санатории Кавказских Минеральных Вод разработали специализированные курсы постковидной реабилитации и могут принять в год от 500 до 700 тысяч человек. В каждой здравнице сформировали собственные программы, которые направлены на укрепление иммунитета, повышение выносливости, улучшение работы нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

- В этой работе уже задействованы 123 санатория и медицинские учреждения края, в которые могут обратиться жители любого уголка страны, - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. - Сегодня мы принимаем два миллиона человек в год, на курсы реабилитации приходится около 30 процентов от всех лечебных программ.

В министерстве туризма и оздоровительных курортов края "РГ" рассказали, как именно проходит реабилитация после коронавируса.

Курсы в 2-3 недели способствуют восстановлению физической активности, улучшению работы системы кровообращения, ведут борьбу последствиями пневмонии и развивающимся в зоне повреждения легочным фиброзом, сообщили в министерстве. Конечно, ни одна программа реабилитации не обходится без использования минеральных вод. Источники отличаются своими целебными свойствами, поэтому города КМВ - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск - специализируются на лечении различных заболеваний.

123 санатория Ставрополья предлагают программы реабилитации после COVID-19

При легочных осложнениях специалисты здравниц рекомендуют обеспечить максимальное кислородное насыщение организма. Чтобы добиться этого, используют барокамеры, различные ингаляции, дыхательную гимнастику, спелеотерапию, озонотерапию, климатотерапию. В каждой третьей здравнице уже появились барокамеры, которые стали эффективным методом лечения. В них проводится гипербарическая оксигенация: во время процедуры пациент вдыхает воздух, обогащенный кислородом, и кровь насыщается им гораздо лучше, чем при обычном дыхании. Таким образом обеспечивается доступ кислорода к органам и системам, наиболее пострадавшим от гипоксии, из-за чего их функции значительно ухудшаются. Барокамера запускает в организме восстановительные процессы.

Наблюдения медицинского сообщества показывают, что COVID-19 в первую очередь бьет по нервам и легким, в связи с чем многие пациенты жалуются на проблемы со сном, утомляемость и боли в разных частях тела.

- Для неврологической реабилитации санатории предлагают курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, бальнеотерапевтического лечения, гидропатии, гидрокинезотерапии, лечебной физкультуры, - добавили в минтуризма края. Для снижения интоксикационной нагрузки после перенесенного заболевания и лечения, в том числе антибиотиками, проводят процедуры восстановления желудочно-кишечного тракта. Полезно попробовать криотерапию. Гостя буквально выставляют на мороз в лечебных целях, правда, надевают ему варежки, шапку и валенки. За три минуты при температуре воздуха минус 82 градуса по Цельсию иммунитет получает мощнейшую стимуляцию, бонусом становится омолаживающий эффект.