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02.12.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

На Кубани медиков наградят за спасение пациентов при пожаре в больнице

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

Врача и медсестру Краснодарской краевой клинической больницы №2 наградят за спасение пациентов во время пожара, сообщает KP.Ru.

Фото: Пресс-служба главы Республики Адыгея
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Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, возгорание произошло ночью 23 ноября. Огонь вспыхнул в одной из палат на седьмом этаже больницы. Причиной ЧП стало короткое замыкание в светильнике. Первой обнаружила дым медицинская сестра Елена Дрепакова и, не теряя драгоценных секунд, тут же бросилась на помощь пациентам.

- Собственными силами она вывела из палаты больного, а также организовала эвакуацию людей из медучреждения. Всего - 70 человек, - поделился подробностями этой истории в эфире марафона "Настоящие люди" на радио "КП" - Краснодар" Никита Гавриляк. - А в это время дежурный врач Рамил Дурсунов принял меры по тушению пожара. Он начал гасить огонь с помощью противопожарного крана и тем самым очень помог спасателям. Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников больницы погибших и пострадавших людей в пожаре нет, а огонь не распространился на большую площадь.

Словом, в этой ситуации медики проявили молниеносную реакцию и действовали, не думая о себе. За проявление отваги их представят к наградам. МЧС уже собрало необходимые материалы для их поощрения. Планируется, что медали сотрудникам больницы вручат весной.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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