На Кубани медиков наградят за спасение пациентов при пожаре в больнице

Врача и медсестру Краснодарской краевой клинической больницы №2 наградят за спасение пациентов во время пожара, сообщает KP.Ru.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, возгорание произошло ночью 23 ноября. Огонь вспыхнул в одной из палат на седьмом этаже больницы. Причиной ЧП стало короткое замыкание в светильнике. Первой обнаружила дым медицинская сестра Елена Дрепакова и, не теряя драгоценных секунд, тут же бросилась на помощь пациентам.

- Собственными силами она вывела из палаты больного, а также организовала эвакуацию людей из медучреждения. Всего - 70 человек, - поделился подробностями этой истории в эфире марафона "Настоящие люди" на радио "КП" - Краснодар" Никита Гавриляк. - А в это время дежурный врач Рамил Дурсунов принял меры по тушению пожара. Он начал гасить огонь с помощью противопожарного крана и тем самым очень помог спасателям. Благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников больницы погибших и пострадавших людей в пожаре нет, а огонь не распространился на большую площадь.

Словом, в этой ситуации медики проявили молниеносную реакцию и действовали, не думая о себе. За проявление отваги их представят к наградам. МЧС уже собрало необходимые материалы для их поощрения. Планируется, что медали сотрудникам больницы вручат весной.