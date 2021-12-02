В Крыму главу сельского поселения второй раз осудили за пьяное вождение

Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма уже второй раз за последние два года осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде. Приговор вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Главе администрации инкриминировали не только повторное вождение в пьяном виде, но и отказ от медицинского освидетельствования. Адвокат чиновника настаивал на снисхождении суда, исходя из занимаемой им должности. Прокуратура выразила согласие на освобождение главы от наказания, несмотря на тяжесть и общественную опасность его проступка. Но суд отклонил эти ходатайства и вынес приговор по части 1 статьи 264.1 УК РФ. "Перед законом все равны!" - резюмировали в суде.

Главе администрации придется потрудиться на обязательных работах в течение 200 часов. Также он лишен права управлять автомобилем на два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Интересно, что в декабре 2019 года тот же чиновник уже попадался нетрезвым за рулем, управляя автомобилем Lada Priora. Он отказался пройти медосвидетельствование - и на месте остановки экипажем ДПС ГИБДД, и в медучреждении. Тогда мировой судья "выписал" водителю 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на полтора года. Глава поселения пытался обжаловать это решение в Кировском районном суде, но его апелляция была отклонена. Как показал сегодняшний приговор - не зря.