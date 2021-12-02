В Ростове для туристов и молодоженов установили "Вечный календарь"

В Ростове-на-Дону состоялось открытие оригинального арт-объекта "Вечный календарь". Механические часы со сменным календарем установлены в переулке Университетский.

"Таким необычным названием он обязан широкой временной шкале: два столетия - 20 и 21 века. На календаре можно установить дату, начиная с 1 января 1900 года и заканчивая 31 декабря 2099 года. Даты переводятся вручную за счет цепного механизма", - сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Высота конструкции два метра и на ее изготовление ушло более 300 килограммов нержавеющей стали и бронзы.

Композицию установили прямо напротив городского Дворца бракосочетания дабы молодожены могли сделать памятную фотосессию.

Впрочем, любой прохожий также сможет самостоятельно установить любую дату и сделать фотографию на фоне "Вечного календаря".