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02.12.2021 19:11
Рубрика: Власть

В Севастополе раз в неделю будут снижать цены на черноморскую рыбу

Текст: Юлия Крымова
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

Власти Севастополя подписали соглашение с рыбопромышленными предприятиями о снижении цен на черноморскую рыбу. Акция под названием "Рыбный день" будет проходить по четвергам, цены снизят на 30-50 процентов.

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В одном из рыбных магазинчиков сегодня продают со скидкой черноморскую хамсу, ставриду, барабульку, кильку, мидии, а также "кильку в томате" местного консервного завода. Свежая ставридка и мидии стоят по 150 рублей за килограмм, барабулька - 190 рублей, а замороженная хамса - 90 рублей.

К проекту присоединились шесть предприятий, в магазинах они установят специальные ценники. Скидки договорились делать на шесть видов продукции, но есть условие - не более двух килограммов товара в одни руки.

Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что в Севастополе утвердили стратегию развития рыбопромышленного кластера, в который вошли почти все предприятия, занимающиеся добычей, переработкой и реализацией рыбной продукции, а также марикультурой - выращиванием устриц и мидий.

- Правительство оказывает поддержку этим предприятиям, а компании, со своей стороны, пошли навстречу и согласились продавать рыбную продукцию по социальной цене, - сказал Развожаев.

- Цены зафиксированы трехсторонним договором на год, мы обязаны их держать, - говорит директор рыбопромысловой компании "Новая волна" Андрей Харланов. - Постараемся продавать со скидкой все шесть позиций, если товар будет в наличии. Мы состоим в рыбопромышленном кластере Севастополя, получаем субсидии и помощь от города. Например, нам помогли с сертификацией продукции, что позволило зайти в федеральные торговые сети, оказывают рекламные услуги.

В Севастополе также может появиться рыбный фастфуд. Губернатор сообщил, что в планах разрешить сельхозтоваропроизводителям, в том числе и участникам рыбопромышленного кластера, в нестационарных торговых объектах торговать готовой продукцией.

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