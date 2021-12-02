В Симферополе полиция задержала устроивших свадебную стрельбу из автомата

В Симферополе задержаны два участника свадебной церемонии, которые решили отметить бракосочетание стрельбой в воздух. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

- УМВД России по Симферополю установило личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы, - отметили в министерстве. - Двое мужчин 26 и 33 лет, жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города и из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже.

Сначала выстрелы прозвучали возле нового жилого комплекса на улице Воровского, потом в свадебном кортеже и наконец в ресторане "Матиз" в микрорайоне Фонтаны, месте празднования бракосочетания. ОМОНу пришлось внести коррективы в праздничный сценарий.

Для выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили их в отдел полиции. У них изъят разряженный автомат АК-47. Один из задержанных рассказал, что приехал на свадьбу по приглашению товарища и "в подарок" сделал несколько выстрелов в воздух.

- Потом приехали мы в ресторан, вышел жених и произвел сделал "та-дах" в воздух, приехали сотрудники полиции, и все на этом закончилось, - рассказал предполагаемый виновник ЧП.

Со слов жениха же, друг ему будто бы сказал, что автомат ненастоящий, и произведя пару выстрелов, он больше к нему не прикасался.