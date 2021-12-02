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02.12.2021 21:28
Рубрика: Происшествия

В Волжском полиция применила оружие для задержания лихача

Текст: Роман Мерзляков

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в Волжском задержали водителя, создавшего угрозу жизни для окружающих, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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На улице Пушкина полицейские заметили автомашину, у которой были тонированы все стекла, включая лобовое. Водитель проигнорировал требования постовых об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, нарушитель совершал рискованные маневры.

Женщина-инспектор ДПС применила табельное оружие: сначала в воздух, затем прицельно по колесам. Несмотря на простреленные шины, автомобилист продолжил движение и даже наехал на сотрудника полиции. Затем его транспорт столкнулся со служебной машиной.

Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать. Но его задержали. Проведенная служебная проверка подтвердила законность действий сотрудницы полиции.

Лихачом оказался 16-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, за нарушения правил дорожного движения составлены административные протоколы.

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