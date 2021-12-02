Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма

Сегодня море заметно успокоилось - очевидцы оценили волнение в два балла.

- Конечно, вчера шторм был сильнее, но волны не с трехэтажный дом, как писали в интернете, - рассказывает местная продавщица фруктов и напитков.

- А почему вы были закрыты накануне? - интересуется мужчина пожилого возраста.

- Погодные условия не позволяли, вы бы видели, что вчера здесь творилось!

Риторический вопрос провоцирует на длинный диалог. Иду дальше. Прохожие чуть ли не в одночасье поменяли форму одежду с летней на зимнюю. Только в понедельник днем воздух прогревался до 24 градусов, а уже вчера температура опустилась до +6. Вкупе с ветром это обеспечило ощущение по-северному холодной погоды. Некоторые облачились не только в зимнюю верхнюю одежду, но и надели шапки и перчатки.

Прогуливающихся на приморской набережной стало заметно меньше.

- Вчера отсиделись дома, а сегодня оделись потеплее и решили выйти к морю, чтобы подышать свежим воздухом, - говорят Дарья и Степан из Москвы. - После шторма концентрация йода в воздухе намного выше. Полезная для здоровья процедура.

Работники городских служб устраняют последствия удара стихии.

- За два дня уже практически вывезли весь мусор, остались мелочи, - объясняет администратор центральной набережной Антон. - Ущерб пока не подсчитывали. Три-четыре пляжных бунгало точно унесло в море.

Строительный мусор убрали еще не до конца. На одном из пляжей пять работников под дождем чистят пляж от мелкого мусора лопатами, а три молодых человека под зонтиком наблюдают за ними. Одним из них оказался Андрей - менеджер соседнего кафе, арендующего этот пляж. Он уточнил, что разрушения не критичны, и завтра они постараются привести пляжную территорию в полный порядок.