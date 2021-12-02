Военные Юга России передали медикам регионов 215 тонн кислорода

Воинские части Южного военного округа передали в ноябре медицинским учреждениям регионов страны более 215 тонн жидкого кислорода.

Больше всего медицинского кислорода было передано в лечебные учреждения Крыма - 50,85 тонн, Астраханской области - 30,35 тонн, Кабардино-Балкарии - 27,5 тонн и Карачаево-Черкесии - 22 тонны.

По словам командующего войсками ЮВО генерал армии Александра Дворникова, в декабре медикам региона планируем выдать еще более 220 тонн.

"За минувшие сутки с аэродромов военнослужащими было передано более 12 тонн медицинского кислорода. Передачу очередной партии выполнили в больницы Ростовской области, Ингушетии, Чечни и Калмыкии, а также в лечебные учреждения Крыма", - уточнили в пресс-службе округа.