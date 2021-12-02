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02.12.2021 10:38
Рубрика: Общество

Военные Юга России передали медикам регионов 215 тонн кислорода

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Воинские части Южного военного округа передали в ноябре медицинским учреждениям регионов страны более 215 тонн жидкого кислорода.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Больше всего медицинского кислорода было передано в лечебные учреждения Крыма - 50,85 тонн, Астраханской области - 30,35 тонн, Кабардино-Балкарии - 27,5 тонн и Карачаево-Черкесии - 22 тонны.

По словам командующего войсками ЮВО генерал армии Александра Дворникова, в декабре медикам региона планируем выдать еще более 220 тонн.

"За минувшие сутки с аэродромов военнослужащими было передано более 12 тонн медицинского кислорода. Передачу очередной партии выполнили в больницы Ростовской области, Ингушетии, Чечни и Калмыкии, а также в лечебные учреждения Крыма", - уточнили в пресс-службе округа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Ростовская область СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария ЮФО Астраханская область ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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