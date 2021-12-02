Волга в центре Астрахани покрылась масляной пленкой

Сотрудники МЧС подтвердили обнаруженный очевидцем факт загрязнения Волги в центре Астрахани, сообщили в пресс-службе ведомства.

Территория загрязнения - рукав Волги "Городской", акватория покрыта радужно-маслянистой пленкой ориентировочно на площади три тысячи квадратных метров. Как уточнили "РГ" в пресс-службе, для выяснения причин и ликвидации ЧП организовано взаимодействие с администрацией морского порта.

К установлению причин загрязнения реки также подключились Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, линейное управление МВД на транспорте, морской спасательный координационный центр и морсспаслужба.