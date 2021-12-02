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02.12.2021 10:54
Рубрика: Власть

Жильцам аварийных домов Севастополя дадут квартиры в Инкермане

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Власти Севастополя намерены построить жилье в Инкермане для переселения семей из аварийных домов. По словам директора департамента капитального строительства Севастополя Павла Иено, купить квартиры на рынке не удается из-за высоких цен, поэтому город решил строить жилье самостоятельно.

В новом доме будет 40 квартир. В него переедут жильцы аварийных домов на улицах Яблочкова и Георгиевская балка. Иено рассказал, что уже подготовлен проект, в ближайшее время будет заключен контракт, а в 2022 году дом планируют сдать. Финансирование будет выделено по соглашению с правительством Москвы.

Фото: Крымова Юлия/РГ
В Севастополе утвердили критерии реновации жилья

Программа расселения аварийного жилья реализуется в Севастополе с 2018 года за счет средств фонда реформирования ЖКХ. За 2019-2020 годы было расселено 185 квартир ветхого фонда. Люди, у которых квартиры были в собственности, получили компенсации. А те, кто нанимал жилье у города, ждут переселения. Дом на 40 квартир закроет 42 процента потребности в переселении.

- Были серьезные проблемы с расселением аварийных домов, - говорит Иено. - Программа не была завершена, собственники не соглашались с предложенной выкупной стоимостью, что связано с высокими темпами роста цен на жилье. Департаменту приобрести квартиры не удавалось по той же причине. На сегодняшний день почти всем собственникам выплачены компенсации, в том числе и в результате судебных процессов.

Стоимость квадратного метра, по которой город покупает квартиры у застройщиков, в апреле 2021 года была увеличена до 100 тысяч рублей. Но и за эти деньги купить жилье оказалось невозможно, потому что рыночная цена снова подскочила.

- Проведено 111 закупочных процедур и только одно помещение куплено, - говорит Иено. - Стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах достигает 140 тысяч рублей. Увеличение стоимости станет большой нагрузкой на бюджет и не принесет эффекта. Только собственное строительство позволит завершить программу переселения из аварийного жилья. Первым будет дом в Инкермане.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Севастополе нашли 920 гектаров земли для строительства жилья

Власти города также пытаются построить дома для детей-сирот. Первый начали возводить на Лабораторном шоссе весной этого года. Город стал участником долевого строительства и купил у застройщика 54 квартиры за 134,3 миллиона рублей (по 75,3 тысячи рублей за квадрат). Еще четыре небольших дома хотели поставить на улице Кокчетавской. Но жители соседних многоэтажек выступили против уплотнительной застройки: она шла буквально под их окнами, на месте недавно снесенных гаражей. Губернатор Михаил Развожаев в сентябре поручил подыскать новый участок, однако о нем пока ничего не известно. В Севастополе в очереди стоят 580 детей-сирот, старшему из них 65 лет.

Также в Севастополе готовят программу строительства служебного и социального жилья. По федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до конца 2021 года будет подготовлено градостроительное обоснование этого проекта. В 2022 году разработают проекты, а в 2023-24 построят дома.

В Севастополе очередники получат 135 земельных участков

- Подобраны две площадки для строительства жилья, - сообщил Иено. - Этот способ более эффективен, потому что мы не будем ни от кого зависеть, город получит жилье по себестоимости, это облегчит и гражданам его приобретение. Планируем также ввести льготное ипотечное кредитование по ставке 6 процентов.

Между тем

17 жителей осажденного Севастополя получат квартиры от города. Ветеранов уже поставили на учет и в ближайшее время обещают купить для них жилье.

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