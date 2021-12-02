На Урале умные аксессуары стали частью рабочей спецовки

На недавней выставке "Инфотех" в Тюмени, где традиционно демонстрируют новейшие российские разработки в области цифровых технологий, был показан набор умных аксессуаров для экипировки рабочих на промышленных объектах. Смарт-каску, браслет и гаджет, контролирующие состояние и интенсивность труда сотрудника, представила одна из ведущих российских телекоммуникационных компаний. Она же продемонстрировала платформу "цифрового рабочего", которая способна аккумулировать и управлять данными, одновременно поступающими от ста тысяч устройств, будь то стационарные датчики, установленные на станках, или "передвигающиеся по территории предприятия носители цифровых систем", то есть сотрудники. Это первая российская комплексная разработка единого набора умных вещей для использования на производстве.

Умные каски хоть и вызывают до сих пор немалый интерес, но это не открытие года. Они привлекли внимание отечественных промышленников минимум лет пять назад, когда на предприятиях началась активная цифровизация. Головной убор, который способен не только защитить сотрудника от травмы, но и в режиме онлайн информировать о состоянии здоровья обладателя, его местонахождении, физической активности, сначала привлек внимание как инструмент повышения безопасности труда: он может оперативно отреагировать на экстренную ситуацию и спасти жизнь человеку.

Но до сих пор на отечественном рынке преобладала продукция зарубежных IT-компаний. Умные устройства часто не понимали русского языка, а порой не реагировали на команды даже на английском. В одной из обнаруженных нами инструкций "умной каски-2019" было сказано, что для подачи экстренного сигнала рабочий должен трижды по ней стукнуть, чтобы диспетчер понял: необходимо спешить на помощь. Сейчас интеллект умных вещей на производстве заметно вырос. И, по оценке экспертов, смарт-аксессуары на рабочей спецовке скоро станут обязательным атрибутом на любом предприятии, которое нацелено на цифровизацию производства.

- Понятно, что вкладываться только в решения по охране труда - затратное мероприятие. Поэтому многие компании к каскам добавляют функции, которые позволяют контролировать местонахождение и действия персонала в рабочее время. Экономически это правильное решение. Если цель - повысить эффективность, то придется также отслеживать, чтобы каски не лежали на скамейке. Подобные утилитарные кейсы, а вовсе не программы для космических ракет, являются двигателями повышения производительности труда, - считает Андрей Колесников, директор российской Ассоциации интернета вещей.

- Естественно, умной может быть не только каска, но и любой предмет обмундирования - пуговица, нашивка… Во время пандемии важно не допустить вирус на производство, поэтому очень актуален, например, браслет с датчиком, который фиксирует и передает на пульт температуру тела, частоту дыхания, пульса работника, - рассказывает заместитель директора уральского филиала "Ростелекома" по работе с корпоративным сегментом Александра Лещева.

Наибольший экономический эффект от внедрения цифровых платформ - на отдельных предприятиях до 40 процентов - демонстрируют энергетические компании

Но спросом у промышленников начали пользоваться не только гаджеты с контрольной функцией, но и умные аксессуары, помогающие сотрудникам в работе, например, позволяющие более точно оценивать объекты. Так, минувшим летом на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге были представлены очки дополненной реальности, которые используются при осмотре механизмов. Они подсказывают, где возможна поломка и как ее устранить. Это означает, что обслуживать станки может сотрудник с базовыми инженерными знаниями - не обязательно привлекать для этого специалиста сервисного центра, что экономит средства предприятия.

Данных о том, как внедрение умных вещей в производство сказалось на финансовых показателях компаний, пока нет: слишком непродолжителен период их работы, да и охват точечный. Но их пользу промышленники уже оценили.

- Цифровизация в целом позволяет предприятию стать более гибким и приспособленным к меняющейся ситуации, - считает начальник уральского управления Федерального центра компетенций (ФЦК) Игорь Пешев.

По данным ФЦК, наибольший экономический эффект от внедрения цифровых платформ (на отдельных предприятиях - до 40 процентов) сейчас демонстрируют энергетические компании. На транспорте и в логистике IT-системы управления в среднем могут давать до 12 процентов повышения производительности труда - именно за счет того, что контролируется каждый шаг работника. В промышленном машиностроении - до 8 процентов. В нефтяной отрасли экономическая отдача от "поумневшей" скважины может увеличиться на 2-4 процента.

- Нормальный рост. Три года назад все ездили по конференциям и подсматривали друг у друга какие-то идеи. Сейчас можно с уверенностью сказать: решений много, они разнообразные. Рынок хорошо сегментирован, система заработала, - констатирует Андрей Колесников.