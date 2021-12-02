Объем инвестиций в экономику Югры превысил триллион рублей

По итогам истекающего года регион превысил планку привлеченных в основной капитал инвестиций в один триллион рублей. В расчете на душу населения уровень инвестиций в Югре составил 605,3 тысячи рублей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по стране -151,9 тысячи.

Напомним: в прошлом году инвестиции в экономику округа составили один триллион, в этом -1,02. Таким образом, рекорд побит.

- Автономный округ входит в группу регионов - лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, - сообщила глава Югры Наталья Комарова в ходе традиционного по итогам года инвестиционного послания. - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный".

Как отметила губернатор, в истекающем году был создан Югорский эндаумент-фонд для формирования целевых капиталов и использования дохода от них. Запущена система "Инвестиционный лифт", обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, цифровая система "Инвестиционный бюджет". Внедрен Югорский стандарт развития территорий, сформирована региональная сеть центров молодежного инновационного творчества в Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске. При этом округ был включен в число пилотных регионов по внедрению механизмов Национальной социальной инициативы.

Показательно, что целый ряд реализованных по итогам 2021 года инвестиционных проектов не связан с добычей полезных ископаемых. Так, был построен терминально-логистический комплекс класса "А" в поселке Солнечном Сургутского района (объем инвестиций 1,9 млрд рублей, создано 1130 рабочих мест), цех по переработке молока в селе Кышик Ханты-Мансийского района (объем инвестиций 18,7 млн рублей, 11 рабочих мест), цех вяления рыбы с морозильными камерами в Нижневартовске (объем инвестиций 27 млн рублей, 10 рабочих мест). Возведен завод по производству воздуховодов и фасонных изделий (объем инвестиций 16,4 млн рублей, 12 рабочих мест). Построены три семейных животноводческих молочных фермы в поселениях Нижневартовского района (общий объем инвестиций 107,6 млн рублей, 96 рабочих мест). Кроме того, в истекающем году начата реализация проекта по созданию производства отечественных белковых компонентов - основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до шести месяцев и еще целый ряд значимых для региона и страны проектов.

Вот как прокомментировал достигнутый регионом результат и в целом инвестиционное послание главы Югры сенатор, член комитета по экономической политике Совета Федерации России Эдуард Исаков.

- В Югре созданы все условия для роста реальных инвестиции в основной капитал. И сейчас перед нами на 2022 год стоят три основных задачи: прямое воздействие на экономическую активность, улучшение делового климата и развитие финансовых инструментов для обеспечения финансирования инвестиционных программ.

Под прямым воздействием на экономику я понимаю поддержку частных инвестиционных проектов через механизмы соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), поддержку частных инфраструктурных проектов за счет формируемого "Югорского инфраструктурного меню", предусматривающего предоставление мер государственной, муниципальной поддержки для создания объектов инфраструктуры.

Кроме того, по словам Эдуарда Исакова, важно осуществлять государственные капитальные вложения за счет использования программного обеспечения "Оценка инвестиционных проектов Югры". А также содействовать созданию крупных промышленных площадок, индустриальных парков путем сопровождения и оказания поддержки со стороны специализированной организации по привлечению инвестиций.

- Объясню на примере креативных индустрий, ибо это мировой тренд XXI века. По оценке АСИ, вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику России составляет не менее 5%, а непосредственно в экономики городов в стране может колебаться от 18% (как в Москве) до 3%, - констатировал сенатор. - В Югре в креативной индустрии работает порядка 14 тысяч человек. По оценке специалистов, за прошлый год им удалось заработать больше 40 миллиардов рублей. Конечно, на фоне нефтедобывающих компаний это капля в море, однако это та сфера, которая может в будущем кратно возрасти и имеет к этому все предпосылки. Ибо пандемия коронавируса серьезно повлияла на предпринимательскую активность в этой сфере: число специалистов творческих профессий на российском рынке труда возросло.

Как рассказал сенатор, в Югре оказывается грантовая помощь некоммерческим проектам, в том числе по созданию фильмов. Со следующего года вводится грант губернатора в сфере культуры, искусства и креативных индустрий с общим фондом 50 млн рублей. Поддержкой и развитием экономики знаний в Югре займутся арт-резиденции. Две из них уже работают в Нижневартовске и Сургуте, еще две запускаются в Нягани и Ханты-Мансийске. Креативщики округа уже привлекли свыше 12 миллионов рублей грантовых средств на воплощение своих идей в жизнь.

- Что касается развития финансовых инструментов. Мы привлекаем для реализации инфраструктурных проектов средства федерального бюджета, совершенствуем механизм предоставления госгарантий автономного округа, применяем венчурное финансирование, где приоритет отдается проектам устойчивого развития и "зеленой экономики", - резюмировал Эдуард Исаков. -Безусловно, исполнение плана по реализации инвестиционного послания губернатора Югры Натальи Комаровой позволит привлечь новых инвесторов в Югру, начать реализацию проектов. Мы ожидаем, что это создаст рабочие места, повысит уровень занятости и жизни в регионе. Уверен, что проводимая в округе системная работа по реализации плана приведет к достижению поставленных целей.