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02.12.2021 05:59

Опрос: Бизнес стал больше времени тратить на налоговую отчетность

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 274(8625)
Неожиданные результаты принесла оценка современной системы налогообложения, которую аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области предложил дать коммерсантам из разных отраслей, чтобы проанализировать, как соблюдаются их интересы, какие системные проблемы существуют в этой сфере. Последний такого рода мониторинг эксперты проводили в 2014 году. Что изменилось с тех пор и, самое главное, как деловое сообщество воспринимает взаимодействие с фискальным ведомством? Видением проблем поделились почти три сотни респондентов, из которых 39 процентов - руководители юрлиц, остальные - ИП и самозанятые.

- Один из главных принципов законодательства о налогах и сборах - определенность. Каждый должен знать, какие налоги, когда, в каком порядке он обязан уплатить, - констатирует заместитель бизнес-омбудсмена Ольга Казакова. - Этот принцип закреплен статьей 3 Налогового кодекса, однако только 33 процента опрошенных считают налоговое законодательство понятным. У 13 процентов сложилось мнение, что оно чрезмерно усложнено, так что даже специалисты не всегда могут во всем разобраться. В целом 67 процентов респондентов отметили сложности в сфере налогообложения.

38 процентов опрошенных указали на избыточность налоговой нагрузки и только 19 считают ее оптимальной

Еще почти половина опрошенных коммерсантов (48 процентов) пожаловалась на возросшую нагрузку, связанную с подготовкой и сдачей отчетности, и лишь 11 процентов придерживаются противоположного мнения. Интересно, что, если сравнить эти данные с цифрами семилетней давности, выходит: представителям бизнеса стало сложнее готовить налоговую отчетность. У 42 процентов на это уходит от двух до 20 дней (в 2014 году таковых было 35 процентов). Также на 8 процентов сократилось число предпринимателей, которые тратят на создание отчетов для ФНС менее пяти дней.

Что касается самой налоговой нагрузки, то 38 процентов опрошенных считают ее избыточной и только 19 - оптимальной. Большинство - 59 процентов - отметило, что налоговая нагрузка в целом возросла.

- Но вместе с тем увеличилось и количество предпринимателей, которые пользуются налоговыми льготами - почти четверть в текущем году против шести процентов в 2014-м. При этом 32 процента считают преференции эффективными, а семь лет назад таковых было всего восемь процентов, - подчеркивает общественный представитель омбудсмена, управляющий партнер консалтинговой группы Алевтина Белешова.

Как на Урале бизнес и налоговики искали варианты сотрудничества

Связано это прежде всего с переменами, которые привнесла в деловую жизнь пандемия, и последовавшим введением пакета мер для поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях: предприниматели усилия власти заметили.

Что же в сухом остатке? Эффективность действующей налоговой системы положительно оценили 47 процентов анкетируемых, а 29 считают, что она требует масштабных реформ. Предприниматели также высказываются за проведение качественной разъяснительной работы со стороны фискального органа.

В аппарате бизнес-омбудсмена, в свою очередь, подчеркивают: эти результаты найдут отражение в работе. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров видит свою задачу в том, чтобы донести до власти чаяния бизнеса: налоговому законодательству необходимо придать большую стабильность, а также упростить методику расчета налогов и сборов, сократить объем отчетности, снизить саму налоговую нагрузку.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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