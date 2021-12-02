Парад планет и комета: Что и когда можно будет увидеть в небе на Урале

Вторая неделя декабря будет насыщена астрономическими явлениями. Что и когда можно будет увидеть в уральском небе?

Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в Свердловской области вместе с похолоданием очистится небо. А, значит, будет больше шансов увидеть интересное событие.

По словам ученого, вечерами с 7 по 10 декабря через час после захода Солнца на фоне вечерней зари в юго-западной части неба, низко над горизонтом, можно будет разглядеть невооруженным глазом парад планет: в секторе 30 градусов выстроятся Венера, Сатурн, Юпитер. А 7, 8 и 9 декабря их поочередно посетит естественный спутник Земли - Луна.

Венера, в свою очередь, в это время будет находиться рядом с Плутоном. Их максимальное сближение произойдет 11 декабря. Увы, карликовую планету удастся разглядеть только в телескоп с диаметром объектива от 300 миллиметров.

Зато 6,7,8 декабря будет шанс полюбоваться на комету C 2021 A1 Leonard. Ориентиром для ее поиска послужит самая яркая звезда северного полушария - Арктур. Комету можно будет увидеть по вечерам очень низко над горизонтом в северо-западной части неба, сразу после захода Солнца, либо перед утренней зарей в северо-восточной части неба. 16 декабря комета пройдет рядом с Венерой, поэтому по этой самой яркой планете можно ориентироваться при поиске кометы и в остальные дни.

Эксперт предупреждает, что, вероятно, для наблюдений потребуется бинокль. Невооруженным взглядом объект будет доступен для наблюдений к 10 декабря. Он будет похож на туманное пятнышко на небе, и будет виден, если небо будет чистым и темным, а зрение смотрящего - острым.

14 декабря произойдет пик одного из ярчайший метеорных потоков - Геминиды. Активным он будет с 7 по 17 декабря. Если выехать за город, то утром во время пика в юго-западной части неба можно за один час увидеть несколько десятков метеоров. По словам Владилена Санакоева, условия наблюдения Геминид в этом году благоприятные, так как Луна не помешает наблюдениям.