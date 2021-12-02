Почему суд на Урале не наказал исполнителя за некачественное остекление

В Троицке суд рассмотрел любопытное дело о защите прав потребителей. Горожанин потребовал вернуть деньги, которые уплатил за некачественное, по его мнению, остекление балкона. В свою очередь, выполнявший работы ИП заявил, что понес расходы на стеклопакеты и потребовал возмещения ущерба.

Техническая экспертиза подтвердила законность претензий заказчика - монтаж конструкций был проведен с нарушениями, вместе с тем сами стеклопакеты оказались исправными. Рассмотрев обстоятельства дела, суд удовлетворил оба иска. Он расторг договор о выполнении работ и обязал предпринимателя вернуть клиенту всю полученную от него сумму. А заказчика - обеспечить доступ к балкону, чтобы ИП мог забрать свое имущество, что и было исполнено под контролем судебных приставов.

Интересно, что аналогичный иск к монтажникам не так давно рассмотрел Орджоникидзевский суд Магнитогорска. Там владелец балкона потребовал расторгнуть договор на остекление через пять (!) лет после проведения работ. И суд его требования удовлетворил: с учетом штрафа за нарушение закона о правах потребителя с подрядчика взыскали вдвое больше, чем он в свое время получил за работу.

Однако Троицкий суд штраф не назначил, решив, что ИП и так уже себя наказал, ведь работы по монтажу и демонтажу блоков он проводил за свой счет. Заказчик на наказании исполнителя тоже не настаивал, заявив, что просто хочет вернуть свои деньги.