Тюменская область вступает в 2022 год с бюджетом, гарантирующим безусловное выполнение всех социальных обязательств, с инвестиционной экономической составляющей, в то же время с бюджетом, тщательно сбалансированным, не исключающим серьезных сбоев на мировых рынках, прежде всего энергетическом. Ну а в целом, по словам губернатора Александра Моора, параметры основного финансового документа позволяют области не снижать темпы развития, которые она набрала в предшествующие годы.

Пандемия заставляет подходить к планам осмотрительно. "Мы взвешивали потенциальные риски и соответственно им выстраивали прогноз", - говорит председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы Оксана Величко. Выбран консервативный вариант, то есть предусматривающий довольно скромный объем налоговых сборов. Запланированный доход - 195,7 миллиарда рублей при расходах в 233,2.

Следовательно, дефицит - 37,5 миллиарда. Он вовсе не критический, к тому же его утверждение не означает, что цифра останется неизменной в течение всего будущего года. В 2021-м дефицит бюджета, изначально оказавшегося небывало большим из-за рухнувших цен на нефть и крупных трат на борьбу с коронавирусом, региону в итоге удалось сократить на 27 миллиардов рублей, одновременно увеличив и траты - на 18 миллиардов. Помогли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальном рынке углеводородов вкупе с восстановлением роста многоукладной тюменской экономики. Что, в свою очередь, позволило снизить уровень безработицы с тревожного порога в пять процентов летом прошлого года до менее чем одного нынешней осенью.

Индекс промпроизводства в западносибирском регионе в период пандемии продолжительное время опережал среднероссийский, в отдельные месяцы - намного. За январь-сентябрь статистика зафиксировала средний рост на 9 процентов, в обрабатывающем секторе - на 15. Хороший показатель. На этой неделе Фонд развития гражданского общества обнародовал итоги интегрального рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ за первое полугодие 2021 года. В нем наряду с упомянутым индексом учитываются еще восемь важнейших параметров: величина регионального продукта в среднедушевом исчислении, размер средней зарплаты и ее соотношение с прожиточным минимумом, госдолг и другие. Так вот, Тюменская область - на третьей позиции в стране после Москвы и Ямала, что свидетельствует об устойчивости индустриальных, финансовых, социальных институтов региона.

Ранее он вошел в тройку субъектов РФ с наилучшим инвестиционным климатом, и это тоже очень важное достижение. Одним из позитивных итогов уходящего года Александр Моор в недавнем послании к депутатам областной Думы назвал тот факт, что инвестиционное агентство приняло на сопровождение 46 новых проектов с совокупным капиталом 18,5 миллиарда рублей. Они позволят создать 1600 новых рабочих мест. Среди реализуемых и запускаемых крупных проектов - племенной репродуктор индейки в Исетском районе, завод по глубокой переработке гороха в Ишимском, производство кардиологических препаратов и строительство метанового газомоторного комплекса в Тюмени.

В интегральном рейтинге субъектов РФ за первое полугодие 2021 года Тюменская область - на третьей позиции

Особое внимание власти - кластерным формированиям.

- В нефтегазовом кластере уже более 50 компаний. В 2021 году к нему присоединились Газпром, НОВАТЭК. Совокупная выручка компаний составляет почти 250 миллиардов рублей, общий объем инвестиций в основной капитал превысил 53 миллиарда, - подчеркивает глава региона.

Первого ноября нефтегазовый кластер зарегистрирован в реестре Минпромторга РФ. Включение в него среди прочих бонусов дает участникам возможность компенсировать затраты на проекты импортозамещения за счет федерального бюджета.

- Нефтесервисная компания "ИнТех" это уже сделала, и 297 миллионов рублей пришли в Тюменскую область, - приводит убедительный пример Александр Моор и говорит о перспективах другого кластера, нефтехимического, который складывается вокруг сибуровского "ЗапСибНефтехима": - В сентябре состоялась первая презентация, и о намерениях участвовать в этом объединении заявили уже свыше 60 компаний. Активная фаза сборки и проектирования кооперационных цепочек начнется в декабре.

Нынешний год оказался непростым не только из-за пандемии. Регион пережил мощнейшие удары огненной стихии - лесные и ландшафтные пожары бушевали в засушливые весенние и летние месяцы, понесла огромную потерю в лице одного из флагманов отечественного птицепрома - Боровская фабрика, поголовье которой пришлось полностью уничтожить из-за птичьего гриппа. Правительство области решило усилить существующую систему противопожарной безопасности созданием специальной противопожарной службы оперативного реагирования, оснастить ее беспилотниками, другой современной техникой и оборудованием. Что касается птицефабрики, то, как заверил Александр Моор, она не канет в Лету, после завершения санитарного периода "производство будет планомерно восстановлено". Да и цифра "в тему": аграриев, пострадавших от летней засухи, просубсидируют более чем на 0,5 миллиарда рублей.

Невзирая на потери, проблемы, связанные с противостоянием коронавирусной инфекции, регион по-прежнему настроен на опережающее развитие дорожно-транспортной, гостевой инфраструктуры - на туристический кластер возлагают большие надежды. Одобрена заявка на получение федерального бюджетного кредита в размере 6,5 миллиарда рублей, которые, в частности, направят на строительство двух транспортных развязок. В недавнем интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову губернатор заметил: Тобольск стал для туристов намного доступнее с пуском нынешней осенью гражданского аэропорта, и недолго осталось ждать момента, когда дорожники полностью модернизируют дорогу до экс-столицы Сибири, превратив ее в скоростное четырехполосное шоссе.

- К 2024 году по поручению президента от Москвы до Тюмени сделают хорошую трассу. Таким образом, не только Тюмень, но и Тобольск свяжут с Центральной Россией. И, надеюсь, путешествовать по нашему региону можно будет быстро, комфортно и, главное, безопасно, - с оптимизмом заключает Александр Моор.