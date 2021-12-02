Умные аксессуары становятся частью рабочей спецовки

Изначально головной убор, который способен не только защитить сотрудника от травмы, но и в режиме онлайн информировать о состоянии здоровья обладателя, его местонахождении, привлек внимание промышленников только как инструмент повышения безопасности труда. Случись экстренная ситуация, каска сможет подать сигнал и спасти жизнь человеку.

А на недавней выставке "Инфотех" в Тюмени, где традиционно демонстрируют новейшие российские разработки в области цифровых технологий, была показана уже платформа "цифрового рабочего", которая способна аккумулировать и управлять данными, одновременно поступающими от ста тысяч устройств, будь то стационарные датчики, установленные на станках, или "передвигающиеся по территории предприятия носители цифровых систем", то есть сотрудники. По оценке экспертов, смарт-аксессуары на рабочей спецовке скоро станут обязательным атрибутом на любом предприятии, которое нацелено на цифровизацию производства.

- Естественно, умной может быть не только каска, но и любой предмет обмундирования - пуговица, нашивка, браслет с датчиком, - замечает замдиректора уральского филиала "Ростелекома" по работе с корпоративным сегментом Александра Лещева.

Спросом у промышленников начали пользоваться не только гаджеты с контрольной функцией, но и умные аксессуары, помогающие сотрудникам в работе, например, более точно оценивать объекты. Так, очки дополненной реальности подсказывают, где возможна поломка механизма и как ее устранить.

По данным федерального центра компетенций, наибольший экономический эффект от внедрения цифровых платформ сейчас демонстрируют энергетические компании. На транспорте и в логистике IT-системы управления в среднем могут давать до 12 процентов повышения производительности труда. В промышленном машиностроении - до 8 процентов. В нефтяной отрасли экономическая отдача от "поумневшей" скважины может увеличиться на 2-4 процента.