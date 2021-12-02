Уральскому бизнесу предложили облачные сервисы со страховкой киберрисков

Жертвами киберпреступников все чаще становятся бизнес-структуры и даже органы власти. Как показывает опрос Positive Technologies, от несанкционированного доступа в основном страдают финансовые компании (об этом сообщили 44 процента респондентов), сфера ТЭК (33 процента) и госучреждения (29). Многие из них, не имея ресурсов для защиты своей инфраструктуры, вынуждены платить вредителям за восстановление доступа к собственным данным.

Чтобы бороться с кибератаками, которые увеличились с переходом бизнеса в онлайн, на рынке появился новый инструмент: владельцам предлагают застраховать возможный взлом и утечку персональных данных, которые хранятся в виртуальной среде - облаке. Недавно один из поставщиков облачных услуг "Яндекс" заключил договор со страховщиком: выплата для клиентов его платформы составит до 20 миллионов рублей, а если они потребляют услуги сервиса на сумму более 15 миллионов рублей в год, - 150 миллионов.

- Этим занимаются сегодня несколько крупнейших страховых компаний. В том числе компаниям предоставляют комплексную услугу - защищенный облачный сервис, который дополнительно покрыт страховкой, что в итоге ведет к полной передаче ответственности провайдеру. Кстати, в конце ноября вступил в силу госстандарт по страхованию таких рисков - это первый шаг по выстраиванию страхового рынка в области информбезопасности, - отмечает заместитель гендиректора по научно-технической работе Уральского центра систем безопасности Николай Домуховский.

По его словам, сейчас идет активное развитие региональных облачных провайдеров. Обеспечивая устойчивый канал связи, они стимулируют предприятия перейти в облачную среду и не тратить силы на обслуживание и защиту собственных серверов. В Екатеринбурге уже есть необходимые вычислительные мощности для таких проектов - создан Центр обработки данных (ЦОД). Благодаря этому, например, в облако свои информационные ресурсы перенес Челябинский тракторный завод, а также некоторые промышленные предприятия Свердловской области.

- Современные технологии позволяют клиентам выбирать: они могут хранить и обрабатывать данные сами, передать их облачным провайдерам или совместить оба подхода. Практика показывает, что третий вариант оптимальный. В любом случае предприятие должно заранее определить основные риски для безопасности, инструменты защиты, скажем, ту же страховку. Правда, простой в работе и сопутствующий хакерским атакам репутационный ущерб она вряд ли покроет, - рассуждает руководитель технического департамента Dell Technologies в России Павел Карнаух.

Эксперты уверены: страхование не поможет, если не применять технические решения по кибербезопасности. Начиная от базовых, вроде антивирусного программного обеспечения, и заканчивая комплексными - такие, по статистике Positive Technologies, используют пока только 15 процентов российских организаций. Злоумышленники этим пользуются, нарушая бизнес-процессы через отправку вирусов, и зарабатывают на выкупе. К слову, если компания все же заплатит преступнику, то страховка ущерб не покроет.

Если компания все же заплатит кибермошеннику, то страховка ущерб не покроет

Для защиты данных бизнеса на рынке появляется масса предложений. К примеру, IT-компания "СКБ Контур" выкупила долю разработчика программ по защите корпоративных данных - для мониторинга действий сотрудников и предотвращения утечек с рабочих компьютеров. Тем временем Dell Technologies вместе с создателем ПО для виртуальных машин внедрили облачное решение - оно ускоряет обмен данными по защищенным протоколам связи независимо от места их физического хранения.

- Наибольший рост показывают услуги по использованию прикладных облачных сервисов, куда попадают разные виды коммуникации: сообщения в мессенджерах, видеоконференции и т. д. Даже совместную работу с документами мы реализуем через них. Поэтому страхование киберрисков внутри этого цифрового поля - правильное направление в развитии рынка безопасных облачных услуг, - считает Николай Домуховский.

Миграцию в облака решили поддержать и на федеральном уровне: малому бизнесу собираются выделить субсидии на переход в отечественные облачные сервисы, а предприятиям ОПК - на установку российского инженерного ПО. Правительство таким способом стремится повысить уровень цифровизации компаний и привлечь внимание предпринимателей к российским импортозамещающим разработкам.

Справка "РГ"

В этом году Минцифры РФ совместно с Российским фондом развития информационных технологий запустили программу, по которой субъекты МСП могут вдвое дешевле приобрести облачное ПО, а его производители - покрыть до половины стоимости лицензии. Отбор разработчиков уже идет. Чтобы претендовать на поддержку, их продукты должны быть включены в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. По информации ведомства, до конца 2024 года на этот проект выделено 7 миллиардов рублей.