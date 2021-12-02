В Югре начался международный форум геномных и биомедицинских технологий

В качестве спикеров на площадках мероприятия в течение двух дней будут выступать ведущие специалисты в области геномной, клеточной и регенеративной биомедицины из Швейцарии, США, Китая, Великобритании и России.
Среди направлений научной программы - генетика перинатального периода, редактирование генома, генетические и клеточные технологии в кардиологии, онкологии, неврологии, активное долголетие, генетика новой коронавирусной инфекции, биобанки.
Цель форума - создать площадку для активного обсуждения передовых достижений в области глобального здоровья, геномной и персонализированной медицины.
Как сообщили организаторы, с учеными встретится и глава Югры Наталья Комарова.
Отметим: при активном участии губернатора региона сейчас в Югре реализуется проект по созданию Центра высоких биомедицинских технологий. Он будет построен в Сургуте.
Проект реализуется при партнерстве с технопарком Сколково. В нем будут развиваться сразу несколько перспективных для всего мира технологий: биомедицина, персонифицированная медицина, технологии генетики.
- Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы создать передовую научно-технологическую базу. В Центре будет вестись активная научная, исследовательская деятельность, - отмечала ранее Наталья Комарова. - Это будет наш вклад в здоровье человека. Ведь чем больше мы будем знать о человеке, тем больше у нас будет возможностей противостоять самым серьезным болезням, в том числе и таким инфекциям, как ковид.
Напомним: Югре уже одобрено выделение инфраструктурного кредита в размере 6,3 млрд рублей на реализацию проекта.
В учреждении будут работать более 200 специалистов персонализированной медицины, генетиков, биохимиков, биоинформатиков.
Подробнее о международном форуме геномных и биомедицинских технологий, который сейчас проходит в Югре, "РГ" расскажет в ближайшее время.