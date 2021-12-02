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02.12.2021 09:51
Рубрика: Власть

В Югре начался международный форум геномных и биомедицинских технологий

Текст: Елена Панова
Большой международный форум, на котором обсуждаются передовые достижения в области глобального здоровья, геномной и персонализированной медицины, проходит впервые. Основной посыл встречи ученых мира - "здоровье от рождения до активного долголетия".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве спикеров на площадках мероприятия в течение двух дней будут выступать ведущие специалисты в области геномной, клеточной и регенеративной биомедицины из Швейцарии, США, Китая, Великобритании и России.

Фото: iStock
Югра вошла в тройку лидеров по цифровой трансформации

Среди направлений научной программы - генетика перинатального периода, редактирование генома, генетические и клеточные технологии в кардиологии, онкологии, неврологии, активное долголетие, генетика новой коронавирусной инфекции, биобанки.

Цель форума - создать площадку для активного обсуждения передовых достижений в области глобального здоровья, геномной и персонализированной медицины.

Как сообщили организаторы, с учеными встретится и глава Югры Наталья Комарова.

Отметим: при активном участии губернатора региона сейчас в Югре реализуется проект по созданию Центра высоких биомедицинских технологий. Он будет построен в Сургуте.

Проект реализуется при партнерстве с технопарком Сколково. В нем будут развиваться сразу несколько перспективных для всего мира технологий: биомедицина, персонифицированная медицина, технологии генетики.

- Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы создать передовую научно-технологическую базу. В Центре будет вестись активная научная, исследовательская деятельность, - отмечала ранее Наталья Комарова. - Это будет наш вклад в здоровье человека. Ведь чем больше мы будем знать о человеке, тем больше у нас будет возможностей противостоять самым серьезным болезням, в том числе и таким инфекциям, как ковид.

Напомним: Югре уже одобрено выделение инфраструктурного кредита в размере 6,3 млрд рублей на реализацию проекта.

В учреждении будут работать более 200 специалистов персонализированной медицины, генетиков, биохимиков, биоинформатиков.

Подробнее о международном форуме геномных и биомедицинских технологий, который сейчас проходит в Югре, "РГ" расскажет в ближайшее время.

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