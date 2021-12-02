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02.12.2021 17:38
Рубрика: Общество

В Тюмени рассказали когда будет нужен QR-код на рынках и в гипермаркетах

Текст: Ирина Никитина

Оперштаб Тюменской области скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов для дополнительного списка учреждений, организаций и объектов. Об этом накануне 3 декабря, когда правительство региона как раз собралось усилить контроль на входах, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал губернатор Александр Моор.

Фото: iStock
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- Итак, с 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу со свежим ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме - от 3 500 кв. м, в Ялуторовске - от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе - от 2 500 кв. м. Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код. Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день, - объяснил глава региона.

В правительстве уверены, что первый этап ограничений, запущенный 8 ноября, существенно помог сдержать распространение коронавируса в субъекте. Но этих мер все же недостаточно.

Так, с 24 декабря по личным кодам будут пускать на предприятия общественного питания, в салоны красоты, косметические и массажные салоны, солярии, парикмахерские, базы отдыха, туристические базы.

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