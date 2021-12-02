VIP-обочина: В городах УрФО вырастет число платных парковок

В начале недели тюменская мэрия сделала то, что давно обещала: в квадрате улиц Челюскинцев, Герцена, Профсоюзной и Советской заработали сразу 60 паркоматов - многие из них установили еще в 2019 году, но подключили только сейчас.

В Екатеринбурге проект платных парковок в центре города реализуется уже восьмой год, однако до сих пор эту услугу оплачивают лишь немногие добросовестные автовладельцы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Теперь в областном центре общее число платных муниципальных машино-мест - 1,6 тысячи. А в обозримом будущем их может стать почти в 3,5 раза больше. Заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта местного вуза Дмитрий Захаров, входящий в состав профильных городских комиссий, объяснил корреспонденту "РГ", что в единое платное парковочное пространство превратится огромная территория от Луначарского до Мельникайте и от Герцена до Котовского, то есть фактически весь Центральный административный район, частично Калининский и Ленинский. Эксперт подчеркнул: это делается не с целью привлечь дополнительные средства в бюджет, а чтобы разгрузить центральную часть Тюмени, где много офисных зданий, снизить трафик через исторические кварталы и позволить водителям, приехавшим сюда по неотложным делам, поставить машину без проблем.

Еще неделю назад цена за час стоянки варьировалась от 25 до 45 рублей в зависимости от популярности места, теперь она единая и, например по сравнению со столицами, "чисто символическая" - 30 рублей. За деньги транспорт оставляют здесь с 7.00 до 19.00. В остальное время плата не взимается, как и в выходные и праздничные дни. За первые 15 минут стоянки денег тоже не попросят. Парковаться бесплатно в любое время могут инвалиды и спецтехника с опознавательными знаками. Штраф за неоплаченное пребывание составит 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении правил пользования он увеличится вдвое, о чем автовладельца уведомят бумажным почтовым письмом или сообщением на портале госуслуг. Правда, до 12 декабря включительно власти готовы пойти на некоторые уступки.

- Не оплатившие в это время парковочные места водители получат лишь уведомления с просьбой оплатить услугу. Если же денег от них так и не поступит, применим штрафные санкции, - подчеркнул замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Как пояснили в комитете по связям с общественностью и СМИ горадминистрации, для информирования тюменцев и гостей Тюмени о нововведениях до 1 декабря на парковках по два часа утром и вечером дежурили волонтеры и сотрудники "Тюменьгортранса". Замдиректора организации Дмитрий Новоселов добавил, что оплатить пребывание на платном месте можно как через паркомат (тогда это необходимо сделать в течение 15 минут, а не постфактум), так и через специальное мобильное приложение, где действует удобная поминутная тарификация, главное - запомнить время стоянки, а еще лучше привязать гаджет к геолокации. Кто знает, может, когда-нибудь в Тюмени введут и специальные парковочные абонементы?

Штраф за неоплаченную парковку составит 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении он увеличится вдвое

Кстати, информирование - отличная инициатива. Иначе у многих автолюбителей возникнут проблемы, как у одной из жительниц города, которая, "не заметив паркомат", попользовалась платной парковкой на 20 тысяч рублей в виде штрафа.

Добавим, что в то время, пока тюменские урбанисты и экологи радуются растущему числу платных парковок, жители домов на обозначенных улицах начинают заметно нервничать: чтобы сэкономить, автолюбители ищут местечки во дворах без шлагбаумов, что в будущем может обернуться серьезными и многочисленными конфликтами.

А как у соседей?

В Екатеринбурге платные парковки появились в 2014 году, однако первые четыре года администрация не могла взимать штрафы с неплательщиков. Передавать мэрии данные автовладельцев ГИБДД разрешили только в октябре 2018 года, после внесения поправок в законы "О полиции" и "Об общих принципах местного самоуправления".

Сейчас в городе 2600 платных машино-мест, их количество планируют увеличить до 10 тысяч, плюс ввести резидентные карты для живущих рядом с парковочными местами. Для водителей установлен единый тариф - как и в Тюмени, 30 рублей в час после бесплатных 15 минут. Оплатить место можно банковской или транспортной Е-картой в одном из почти сотни паркоматов (наличные деньги они не принимают), а также онлайн или с помощью смартфона. Правда, из-за того, что система долгое время толком не работала, до сих пор платят лишь 20-30 процентов водителей, рассказывают в городском комитете по транспорту.

Однако теперь неплательщикам грозит штраф - 1000 рублей, он формируется в автоматическом режиме. Водитель получит уведомление по почте и через портал госуслуг. Как отмечают в муниципалитете, составление документа о привлечении к административной ответственности занимает до пяти дней. Чтобы бороться с нарушителями, мэрия использует шесть комплексов фотовидеофиксации "Паркон", фотографирующие номера автомобилей в зоне платных парковок каждые полчаса. Система распознает и тех, кто оплатил не полное время стоянки. В планах - установить также купольные камеры для оперативной передачи данных.