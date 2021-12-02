Рябков: Путин и Байден обсудят ситуацию в Европе

"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", - признал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По его словам, лишь по единичным направлениям РФ и США "ведут нормальную работу". Например, в рамках продленного Договора о стратегических наступательных вооружениях, диалога по кибербезопасности и по стратегической стабильности. Отчасти практическое сотрудничество стран тормозит пандемия.
"Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - заключил Рябков.