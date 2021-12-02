Рябков: Путин и Байден обсудят ситуацию в Европе

Ситуация в Европе станет одной из главных тем беседы президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, чей предстоящий контакт находится на стадии подготовки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, сейчас у Москвы и Вашингтона нет единого понимания, как добиться деэскалации напряженности на континенте.

"Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы​​​. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку", - признал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, лишь по единичным направлениям РФ и США "ведут нормальную работу". Например, в рамках продленного Договора о стратегических наступательных вооружениях, диалога по кибербезопасности и по стратегической стабильности. Отчасти практическое сотрудничество стран тормозит пандемия.

"Президенты должны придать импульс своим командам, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - заключил Рябков.