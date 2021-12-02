Россия и Беларусь согласовали условия нового газового контракта

Россия и Беларусь согласовали условия газового контракта на 2022 год. Цена газа для республики останется прежней - 128,52 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго Беларуси.

Страны продлили действие договора о поставках газа на 2022 год еще 9 ноября, но соглашение о ценах было подписано только сегодня. Цена газа для республики не изменилась, несмотря на его подорожание в несколько раз в Европе и Азии.

Сейчас биржевая стоимость газа в Европе превышает 1100 долларов за тысячу кубометров. Но Россия и Беларусь находятся в процессе создания общих рынков газа и электроэнергии. Поэтому рост цен в Европе не отразился на газовом контракте двух стран. В среднем республика в год потребляет около 20 млрд кубометров российского газа.

Другим повезло меньше. Например, газ для Молдавии по новому договору в ноябре подорожал в два раза, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Средняя экспортная цена "Газпрома" в третьем квартале 2021 года составила 304 доллара за тысячу кубометров.