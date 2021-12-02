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02.12.2021 23:49
Рубрика: Власть

Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Соглашение об отмене виз между Россией и Сан-Марино подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан- Марино Лука Беккари, передает ТАСС. Документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

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Ранее, 28 октября премьер- министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения об отмене виз с Сан-Марино. В проекте указывалось, что граждане смогут "въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда, при соблюдении правил въезда, транзита и пребывания на территории других государств по пути следования".

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