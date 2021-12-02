Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья

В среднем россиянину для счастья необходимо 178 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob.

Как отметили аналитики, это самый высокий уровень с 2014 года, когда средняя сумма, необходимая для счастья, оказалась равна 184 тысячам рублей.

Самые высокие запросы у жителей Москвы - им для счастья в среднем нужно 228 тысяч рублей. На втором месте Владивосток, жители которого были бы счастливы иметь в месяц 204 тысячи, а на третьем оказался Ростов-на-Дону (198 тысяч). Чуть меньше, 192 тысячи, сделают счастливым жителя Санкт-Петербурга, 186 тысяч нужно екатеринбуржцам. Самые скромные запросы у жителей Оренбурга - 138 тысяч рублей в месяц.

Мужчинам для счастья нужно существенно больше денег, чем женщинам - 203 тысячи против 155. Запросы зависят от возраста - самыми высокими они оказались у россиян 35-44 лет, а также от дохода. Россияне, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц, оценили необходимую для счастья сумму в 110 тысяч, а те, у кого доход превышает 80 тысяч, в среднем хотели бы 228 тысяч.