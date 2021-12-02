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02.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

С 1 января 2022 года станет легче получить пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Для некоторых категорий пенсионеров с 1 января 2022 года упростится порядок оформления и получения полагающихся выплат. Так, согласно положениям федерального закона от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расширяется перечень беззаявительных действий.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

- Прежде всего, это значит, что пенсионеру не нужно будет вычитывать в нормативных актах, на какие доплаты и надбавки он может претендовать, - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. - Более того, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
ПФР напомнил, как до достижения пенсионного возраста оформить пенсию

Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, без истребования заявления, только на основании имеющихся данных, будет выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Помимо этого, уточнил юрист, при выезде за пределы сельской местности будет сохранена повышенная выплата неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве.

С 1 января будущего года органы Пенсионного фонда раз в три года будут обязаны информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, либо по личному обращению в органы ПФР. Кроме того, в случае введения на территории режима ЧС предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий.

"Указанные изменения направлены на повышение уровня социальных гарантий, упрощение процедур администрирования, а также назначения и выплаты пенсий и социальных доплат, что по итогу должно избавить пенсионеров от дополнительных хлопот", - подчеркнул Иван Соловьев.

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