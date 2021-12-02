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02.12.2021 21:30
Рубрика: Происшествия

С граждан могут потребовать деньги за неоказанные услуги

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Одна из популярных мошеннических схем - потребовать с человека деньги за неоказанные или ненужные ему услуги.
Мошенники пытаются выманить деньги у людей под видом правовой помощи. Фото: fizkes / istock Мошенники пытаются выманить деньги у людей под видом правовой помощи. Фото: fizkes / istock
Мошенники пытаются выманить деньги у людей под видом правовой помощи. Фото: fizkes / istock

Ее нельзя назвать какой-то особо новой. Однако дельцы, работающие по такой системе, активно используют информационные технологии. Так что в Сети велик риск нарваться на тех, кто банально начнет вытягивать из вас деньги за мифическую помощь и никчемные консультации.

Фото: iStock
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Например, житель Вологодской области Сергей Л. нашел в интернете объявление о предоставлении неким консалтинговым центром услуг по банкротству. Видимо, были у человека какие-то финансовые проблемы и он всерьез раздумывал, не прибегнуть ли к этой процедуре.

"Он позвонил, чтобы узнать, может ли он банкротиться, и сообщил о своих кредитах. По просьбе специалиста он скинул копию паспорта и перевел 500 рублей за консультацию, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Потом ему на телефон прислали какие-то документы, он прочитал их и ничего не понял".

Больше мужчина в организацию не звонил, ему тоже не звонили, сообщения он удалил. Однако через какое-то время консалтинговый центр подал на человека в суд, требуя 59 тысяч рублей за якобы оказанные юридические услуги.

В суде граждане юристы на голубом глазу рассказали, что в рамках заключенного договора организация направила заявления в банки и постоянно консультировала "клиента" по телефону.

Да, соглашались гоп-консультанты, договор об оказании юридических услуг заказчик с ними не подписал, но они искренне уверяли, что факт его заключения между сторонами подтверждает перевод ответчиком 500 рублей на счет организации.

Мол, заплатить - это все равно что подписать.

Перевел ли он деньги, если бы не жаждал их бесценных советов?

К счастью, суд слезам юристов не поверил и в иске отказал. Однако эксперты советуют всем гражданам быть настороже. ]Похоже,юристы-проходимцы нарабатывают новую схему "сравнительно честного" отъема денег у населения под видом правовой помощи.

Масса сомнительных юридических контор ловят граждан, что называется, на живца: обещают бесплатную или недорогую помощь. Но цена потом вырастает

В целом масса сомнительных юридических контор ловят в Сети доверчивых граждан, что называется, на живца. Предлагают людям бесплатную или дешевую помощь, а потом в ходе беседы с помощью умных слов и лжи с три короба убеждают заключить с ними договор на дорогие услуги. Мол, случай тяжелый, работы непочатый край, бесплатным советом не ограничишься.

Чтобы не попасться к таким, надо помнить важное правило: бесплатный юрист сам никогда не звонит и ни к кому не навязывается.

Сейчас государство активно развивает программы бесплатной юридической помощи. Но они не предполагают какой-то дополнительной платы с граждан.

Происшествия Преступления Криминал

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