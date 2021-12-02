В Теночтитлане раскопали сакральный комплекс ацтеков

Новости

Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России 17:01
Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией" 16:49
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет 16:34
Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода 16:33
В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса 16:19
Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы 16:17
На шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной" нашли более 600 нарушений 16:14
Видео: На Сочи впервые с 2012 года обрушился семибалльный шторм 16:03
Проект о страховании волонтеров может быть внесен в Госдуму до конца года 16:01
Японский инвестор покупает крупнейшую лесную компанию на Дальнем Востоке 16:00
Попова: Человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней 15:59
ФАС согласовала цену на вакцину против COVID-19 для подростков 15:58
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров 15:58
Суд подтвердил смерть 36 человек на "Листвяжной" 15:56
Для компаний ЕАЭС могут создать единый углеродный рынок 15:54
Пострадавшим и семьям погибших в шахте "Листвяжная" выдадут 40 квартир 15:54
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР 15:50
В Стокгольме завершились переговоры Лаврова и Блинкена 15:45
В больницах остается 16 пострадавших после взрыва на "Листвяжной" 15:42
Мороз и солнце придут в столицу на следующей неделе 15:41
Минцифры: Каждый 20-й звонок с неизвестного номера - мошеннический 15:35
В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях 15:26
Липецкая семья отравилась консервированными грибами 15:24
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках из-за снега с дождем 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 16:20
Рубрика: Общество

В Теночтитлане раскопали сакральный комплекс ацтеков

Текст: Денис Передельский
Фото: INAH Фото: INAH
Фото: INAH

В Мексике археологи при проведении раскопок на руинах древнего города ацтеков Теночтитлана нашли комплекс, использовавшийся для проведения сакральных ритуалов сразу после падения этого города 500 лет назад.

Фото: iStock
В Иране найден древний артефакт с "нечитаемым кодом"

Раскопки проводились миссией Национального института антропологии и истории (INAH), на сайте которого и опубликован краткий отчет. Археологи в эти дни проводят раскопки в руинах Теночтитлана, древней столицы ацтеков.

Работы проводятся на западном берегу озера Тескоко, которое является исторической частью современного Мехико. В ходе работ были обнаружены остатки жилого квартала. Однако одно из найденных зданий оказалось сакральным. В нем были обнаружены многочисленные жертвенные подношения, которые, по оценкам ученых, были сделаны вскоре после падения Теночтитлана под натиском испанских завоевателей.

Известно, что в 1521 году немногочисленный отряд испанских солдат осадил огромный Теночтитлан. Осада продолжалась 93 дня, после чего столица ацтеков пала. Отметим, что действовали испанцы не одни - им помогали тысячи воинов местных племен, враждовавших с ацтеками. Испанцы заключили с ними военный союз. Падение Теночтитлана ознаменовало начало испанской гегемонии в центральной Мексике.

Именно к тем временам и относятся новые находки мексиканских археологов. Сообщается, что сакральное здание было обнаружено на глубине около пяти метров. Оно и соседние с ним сооружения входили в состав Тескатцонко, небольшого квартала Куэпопан-Тлакекьухка. Это был один из четырех районов Теночтитлана.

Фото: Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports
Интригующее указание на "Илиаду" найдено в храме древних греков

Само здание представляло собой дом с внутренним двориком, в котором проводились ритуалы, отмечающие начало и конец жизненных циклов. На это указывает "магия цифр". Так, археологи обнаружили в здании набор из 13-ти курильниц. Это число особо почиталось ацтеками.

"Набор из 13 курильниц выражает особый символизм, поскольку они были расположены на двух уровнях и в двух разных ориентациях: одни с востока на запад, другие с севера на юг, - говорит археолог Мара Абигаил Бесерра Амезкуа из INAH. - Они символизировали воскрешение 20 циклов по тринадцать дней, которые составляли тональпоуалли - 260-дневный ритуальный календарь древней Мексики. Кроме того, стоит упомянуть, что число 13 у ацтеков ассоциировалось с уровнями неба".

Кроме того, в здании был обнаружен сосуд с основанием для установки на треноге, пять чаш, тарелка и несколько кремированных человеческих скелетов. Среди других находок археологи отмечают целый набор омичикауазтлис - музыкальных инструментов, изготовленных из костей животных. Все находки датируются XVI веком. Возможно, это были жертвенные подношения, сделанные в период между 1521 и 1610 годами нашей эры после падения Теночтитлана.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер
ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"