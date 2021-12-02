В Теночтитлане раскопали сакральный комплекс ацтеков

В Мексике археологи при проведении раскопок на руинах древнего города ацтеков Теночтитлана нашли комплекс, использовавшийся для проведения сакральных ритуалов сразу после падения этого города 500 лет назад.

Раскопки проводились миссией Национального института антропологии и истории (INAH), на сайте которого и опубликован краткий отчет. Археологи в эти дни проводят раскопки в руинах Теночтитлана, древней столицы ацтеков.

Работы проводятся на западном берегу озера Тескоко, которое является исторической частью современного Мехико. В ходе работ были обнаружены остатки жилого квартала. Однако одно из найденных зданий оказалось сакральным. В нем были обнаружены многочисленные жертвенные подношения, которые, по оценкам ученых, были сделаны вскоре после падения Теночтитлана под натиском испанских завоевателей.

Известно, что в 1521 году немногочисленный отряд испанских солдат осадил огромный Теночтитлан. Осада продолжалась 93 дня, после чего столица ацтеков пала. Отметим, что действовали испанцы не одни - им помогали тысячи воинов местных племен, враждовавших с ацтеками. Испанцы заключили с ними военный союз. Падение Теночтитлана ознаменовало начало испанской гегемонии в центральной Мексике.

Именно к тем временам и относятся новые находки мексиканских археологов. Сообщается, что сакральное здание было обнаружено на глубине около пяти метров. Оно и соседние с ним сооружения входили в состав Тескатцонко, небольшого квартала Куэпопан-Тлакекьухка. Это был один из четырех районов Теночтитлана.

Само здание представляло собой дом с внутренним двориком, в котором проводились ритуалы, отмечающие начало и конец жизненных циклов. На это указывает "магия цифр". Так, археологи обнаружили в здании набор из 13-ти курильниц. Это число особо почиталось ацтеками.

"Набор из 13 курильниц выражает особый символизм, поскольку они были расположены на двух уровнях и в двух разных ориентациях: одни с востока на запад, другие с севера на юг, - говорит археолог Мара Абигаил Бесерра Амезкуа из INAH. - Они символизировали воскрешение 20 циклов по тринадцать дней, которые составляли тональпоуалли - 260-дневный ритуальный календарь древней Мексики. Кроме того, стоит упомянуть, что число 13 у ацтеков ассоциировалось с уровнями неба".

Кроме того, в здании был обнаружен сосуд с основанием для установки на треноге, пять чаш, тарелка и несколько кремированных человеческих скелетов. Среди других находок археологи отмечают целый набор омичикауазтлис - музыкальных инструментов, изготовленных из костей животных. Все находки датируются XVI веком. Возможно, это были жертвенные подношения, сделанные в период между 1521 и 1610 годами нашей эры после падения Теночтитлана.