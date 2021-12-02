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02.12.2021 11:01
Рубрика: Экономика

Saxo Bank сделал "шокирующие предсказания" на 2022 год

Текст: Сергей Тихонов
В начале зимы Saxo Bank по традиции опубликовал свои 10 "шокирующих предсказаний" на следующий год. Они касаются некоторых маловероятных или недооцениваемых событий, из-за которых мировую экономику может основательно встряхнуть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики банка допускают, что в 2022 году в экономику вернутся обильные инвестиции в нефть и газ, начнутся новая космическая гонка и холодная война, инфляция в США превысит 15 процентов, а средняя продолжительность жизни человека увеличится на 25 лет.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году

По мнению экспертов банка, мировые политики под грузом необходимости борьбы с инфляцией и ростом цен на энергоресурсы, а также отступая перед увеличивающимся риском социальных волнений, вынуждены будут отойти от целей климатической повестки. Они снимут инвестиционные барьеры на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи природного газа, чтобы обеспечить экономику адекватным количеством ресурсов по разумным ценам. В результате нефть и газ подорожают на 50 процентов.

В 2022 году начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих военных сил, поскольку ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей. В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос станут сердцем нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах - экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых будут Россия, Индия, Израиль и ЕС. Сильно возрастет финансирование проектов по созданию гиперзвуковых технологий в ущерб компаний, производящих традиционное дорогостоящее оборудование (авиация и судостроение) для военных целей, считают в Saxo Bank.

К началу 2023 года инфляция в США превысит 15 процентов, впервые со времен Второй мировой войны. Это будет следствием того, что за время пандемии вышло на пенсию около трех миллионов человек. А многие просто не захотят вернуться на низкооплачиваемую работу после огромных дотаций во время пандемии. В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к IV кварталу 2022 года это приведет к беспрецедентно высокому двузначному росту заработной платы в годовом исчислении, и, как следствие, к инфляции выше 15 процентов. В совокупности это приведет к крайней нестабильности на фондовых и кредитных рынках США. Стоит ли говорить, что проблемы крупнейшей экономики планеты отразятся на всем мировом рынке?

Фото: iStock
За последние годы наука заметно продвинулась в решении проблемы старения

В Saxo Bank также предвидят в 2022 году ключевой прорыв в биомедицине, который в перспективе даст возможность продления продуктивной взрослой жизни и средней продолжительности жизни на срок до 25 лет. Будет составлен "коктейль" из лечебных средств, который регулирует процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма. Это недешево, но эффективно, и уже было опробовано на лабораторных мышах, содержащих ДНК человека. Будущее окажется открыто для пожилых людей, так как новое средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки: 80-летний возраст станет новым 50-летним.

Это создаст огромные этические и финансовые затруднения. Кроме чисто экономических вопросов о росте спроса на продукты и пенсиях, рынке труда и медицине, возникает и этический вопрос: гуманно ли не сделать этот дорогостоящий "коктейль" доступным для всех?

Помимо этих предсказаний, в Saxo Bank в 2022 году ожидают крупного падения акций Facebook и Spotify, вхождение Индии в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, гендерные войны на фондовом рынке, создание суперфонда ЕС для решения проблем климата, энергетики и обороны, а также конституционный кризис в США в период промежуточных выборов.

Стоит напомнить, что некоторые из "шокирующих предсказаний" прошлых лет сбылись. Например, Дональд Трамп не смог выиграть выборы в этом году. В 2018 году аналитики банка предсказали снижение роста ВВП Германии, а в 2012 году стремительное падение цен на золото.

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