Север Франции будет патрулировать самолет Frontex

Comme annoncé dimanche dernier à l’occasion de la réunion intergouvernementale à #Calais, l’avion de l’agence européenne @Frontex est arrivé à Lille aujourd’hui pour renforcer la surveillance aérienne dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine dans la Manche.

🇪🇺 pic.twitter.com/k0nkyL6Y2R — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 1, 2021

Самолет Европейского пограничного агентства Frontex окажет помощь французским, бельгийским и нидерландским полицейским в борьбе с нелегальной миграцией. Как передает AFP, аппарат, предоставленный Данией и оснащенный современной радиолокационной системой, позволит оперативно выявлять суда перевозчиков людей в проливе Ла-Манш.

"Как было объявлено на межправительственной встрече в Кале, самолет Frontex прибыл в Лилль, чтобы усилить воздушное наблюдение в борьбе с нелегальной иммиграцией в Ла-Манше", - написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Как отметил глава Frontex Фабрис Лежжери, "мы начали с одного самолета, но готовы усилить его в случае необходимости". Экипаж этого аппарата, по его словам, имеет большой опыт, он уже был задействован в других операциях Frontex, в том числе в Испании.

Дарманен также объявил, что он удвоит количество полицейских и жандармов, отвечающих за борьбу с нелегальной иммиграцией.

Эти решения были приняты после того, как на прошлой неделе несколько десятков мигрантов погибли в результате кораблекрушения по пути из Франции в Великобританию. Трагедия усилила напряженность в отношениях между двумя странами.