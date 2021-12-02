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02.12.2021 11:44
Рубрика: В мире

Север Франции будет патрулировать самолет Frontex

Текст: Юрий Когалов

Самолет Европейского пограничного агентства Frontex окажет помощь французским, бельгийским и нидерландским полицейским в борьбе с нелегальной миграцией. Как передает AFP, аппарат, предоставленный Данией и оснащенный современной радиолокационной системой, позволит оперативно выявлять суда перевозчиков людей в проливе Ла-Манш.

Фото: REUTERS
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"Как было объявлено на межправительственной встрече в Кале, самолет Frontex прибыл в Лилль, чтобы усилить воздушное наблюдение в борьбе с нелегальной иммиграцией в Ла-Манше", - написал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Как отметил глава Frontex Фабрис Лежжери, "мы начали с одного самолета, но готовы усилить его в случае необходимости". Экипаж этого аппарата, по его словам, имеет большой опыт, он уже был задействован в других операциях Frontex, в том числе в Испании.

Дарманен также объявил, что он удвоит количество полицейских и жандармов, отвечающих за борьбу с нелегальной иммиграцией.

Эти решения были приняты после того, как на прошлой неделе несколько десятков мигрантов погибли в результате кораблекрушения по пути из Франции в Великобританию. Трагедия усилила напряженность в отношениях между двумя странами.

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