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02.12.2021 10:22
Рубрика: В мире

Шеф Пентагона обвинил КНДР в дестабилизации региона

Текст: Марина Алешина

Глава Пентагона Ллойд Остин, прилетевший с визитом в Сеул, на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Со Уком обвинил КНДР в "дестабилизации обстановки в регионе", передает ТАСС. При этом два министра договорились обновить совместные оперативные планы на случай гипотетической войны на Корейском полуострове.

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Мишенью критики господина Остина, чье выступление транслировалось на портале американского оборонного ведомства, стали программы Пхеньяна по разработке баллистических ракет. При этом он заверил общественность, что Вашингтон делает ставку на дипломатические контакты с КНДР для достижения главной цели - полной денуклеаризации полуострова.

Вместе с тем Республика Корея и Соединенные Штаты в ходе этого ежегодного совещания союзников обновили дорожную карту на случай "чрезвычайной ситуации военного времени". "Руководство по стратегическому планированию" предусматривает разработку совместного плана оперативного "реагирования на различные сценарии военного времени, включая как ядерные, так и обычные удары со стороны Северной Кореи".

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