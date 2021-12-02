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02.12.2021 16:26
Рубрика: Власть

Шойгу встретился с главой МВД Сербии Вулиным

Текст: Юрий Гаврилов
Двустороннее сотрудничество Москвы и Белграда носит многоплановый характер, динамично развивается в различных областях, включая военную сферу. Об этом в четверг в Москве на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Александр Вулин. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости Александр Вулин. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости
Александр Вулин. Фото: Валерий Шарифулин/ РИА Новости

Начиная переговоры, он сказал, что Вулин прибыл в Россию в новом качестве и выразил уверенность, что и в нынешней должности коллега сделает все возможное для развития двусторонних отношений. "У вас теперь другая "кафедра". Надеюсь, и там вы найдете возможности для развития сотрудничества Сербии и России", - уверен министр обороны РФ.

"Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения. Их с каждым годом становится все больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объемах, о которых мы договорились", - напомнил Шойгу.

Он отметил, что те дела, которые были начаты с участием Вулина в его бытность главой военного ведомства республики при поддержке Минобороны России завершаются. Что, по словам российского министра, служит серьезным фактором по укреплению обороноспособности Сербии. "Надеюсь, так будет и дальше", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что динамично развивающееся военное сотрудничество России и Сербии во многом обусловлено отношениями лидеров двух стран - Владимира Путина и Александра Вучича. "Все это, безусловно, идет благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы, и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - отметил глава оборонного ведомства РФ.

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В свою очередь, Вулин напомнил, что Сербия уже получила у России танки, бронетранспортеры, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и теперь покупает новые "Панцири". "Все, о чем мы с тобой договорилась, - все это делается, - обратился сербский министр к Шойгу. - Дорогой мой друг. Для меня большая часть и большое удовольствие, что в новой должности имею честь и удовольствие видеться и разговаривать с тобой. Я считаю тебя другом Сербии. И, как я люблю говорить в западных СМИ, - своим другом. Это их очень злит, а меня это очень радует".

Вулин также сообщил, что в Сербии скоро откроется представительство министерства обороны РФ.

На встрече министры обсудили ситуацию на Балканах и проблемы международной безопасности. Вулин поблагодарил руководство России за оказываемую поддержку Сербии на международной арене, а также за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Он подтвердил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V".

А Шойгу поздравил коллегу с выходом его книги "Сошествие" на русском языке и отметил важность культурного обмена между народами двух стран. Повесть Вулина "Сошествие" - третье литературное произведение автора, переведенное на русский язык. Первая книга "Мрак" и второе - "Красота" выпущены в Санкт-Петербурге. "Сошествие" повествует о судьбе трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго.

Фото: mil.ru
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Как отмечает в предисловии автор, Сербия - это миллионы безвестных героев, которые сражались за то, чтобы она не исчезла. "Это наша судьба: за право жить мы всегда платим смертью. Говорят ещё, скажи мне, кто твой враг и я скажу, каков ты сам. У сербов всегда были сильные и умные враги, поэтому маленькая Сербия имеет право считать себя великой. Право это она заслужила великими жертвами и великими страданиями", - пишет Вулин.

Он напоминает, что в двух мировых войнах сербы потеряли два миллиона соотечественников. "Это много, слишком много для нации, которая сегодня насчитывает едва ли десять миллионов: разделенных и обделенных, в разных странах, в разных уголках мира, до конца не подсчитанных", - пишет автор.

По его оценке, тектонические плиты Запада и Востока столкнулись на территории Сербии, постоянно требуя жертв от её народа. "А мы, сербы, сознавая свою малочисленность, никогда собственно не имели ни малейшего желания участвовать в играх великих. Но нам, постоянно находящимся меж двух жерновов, никак не позволяли сохранить себя, никак не позволяли пшеничному зерну ускользнуть и прорасти. Тесла, избежавший жерновов, стал великим. Тесла, и еще другие наши гении. Но история Сербии не в историях ее гениев", - уверен Вулин.

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