СК и МВД дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников

Реальностью сегодняшнего дня стали телефонные мошенники, которые зарабатывают огромные деньги на обмане граждан. К так называемым классическим схемам обмана сегодня добавляются новые, когда гражданам звонят псевдоправоохранители и просят помочь задержать банду мошенников или сообщают, что их родственники попали в беду. Поэтому Следственный комитет и МВД подготовили сюжет - "Внимание, мошенники!". Его можно посмотреть на сайте ведомств. Вот главное, на что правоохранители просят обратить внимание граждан.

- Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам;

- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно!

- При желании проверить мошенников, не следует перезванивать на их входящие вызовы;

- При попадании в подобные ситуации (если звонящий представился сотрудником силовых структур или сотрудником банка), необходимо позвонить по номерам телефона доверия, на "горячую линию" соответствующего ведомства или банковского учреждения и проверить информацию, озвученную звонившим;

- Любые предложения от имени правоохранителей, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения - явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы;

- Незамедлительно сообщайте в банк об утере телефона, карты или дополнительном списании денежных средств;

- Не перечисляйте свои деньги для получения призов, выигрышей, компенсаций за приобретенные товары;

- Не сообщайте данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим, работникам интернет-магазинов (помните, ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код);

- При получении SMS-сообщения о блокировке банком карты немедленно свяжитесь с контактным центром банка, выпустившего эту карту.

Важно звонить по телефонам, указанным на карте, а не в SMS-сообщении.