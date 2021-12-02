СМИ: Макрон в частной беседе назвал британского премьера "клоуном"

Лидеры Франции и Британии продолжают обмениваться "любезностями" на фоне ухудшения двусторонних отношений, вызванных взаимными бескомпромиссными спорами по экономическим вопросам, в частности, о рыболовстве и миграционном кризисе.

Популярная французская сатирическая газета Le Canard enchaîné ("Прикованная утка") сообщила читателям, что президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе назвал британского премьер-министра Бориса Джонсона "клоуном", отметив, что тот "придерживается позиции вульгарного человека".

Макрон пожаловался своему ближайшему окружению на поведение Джонсона во время телефонного разговора. Политики обсуждали трагедию в проливе Ла-Манш -там затонула лодка, перевозившая мигрантов. В результате инцидента погибли не менее 27 человек. Источники издания отмечают, что французский президент был разгневан, увидев, что Джонсон в Twitter изложил план из пяти пунктов по решению проблемы, потребовав от Парижа соблюдения неких обязательств. "Меня удивляют несерьезные методы. Мы не передаем информацию от одного лидера другому по ключевым вопросам посредством твитов и писем, которые мы публикуем в частном порядке", - отметил Макрон.

По информации собеседников издания, в частной беседе президент Франции был еще более откровенен, сказав, что "Боджо" (уменьшительное прозвище Джонсона - прим. ред.) доставляет "нам неприятности до или после общения некорректным образом".

"Это всегда один и тот же цирк", - в сердцах заявил хозяин Елисейского дворца, добавив, что Джонсон в частном порядке извинился перед ним за то, что публично сделал Францию "козлом отпущения" по таким вопросам, как пересечение мигрантами Ла-Манша и "колбасная война".

Макрон сказал: "Прискорбно видеть большую страну, вместе с которой мы могли бы делать огромное количество вещей, которой руководит клоун". Президент Франции также обвинил Джонсона в том, что он перекладывает на Париж недостатки торговой сделки по Brexit. "Брексит - отправная точка цирка Джонсона. Он пытается превратить простые ситуации в сложные проблемы. Очень быстро он понял, что ситуация для британцев катастрофическая. Бензина нет, не хватает многих продуктов", - якобы сказал Макрон. О реакции Джонсона и Лондона на эти высказывания не сообщается.

Между тем

Бывший французский посол в Лондоне Сильви Берманн сказала в интервью Times Radio, что отношения между Францией и Великобританией "никогда не были такими плохими со времен Ватерлоо".