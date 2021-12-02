СМИ: У Марины Хлебниковой началось заражение тканей

У 56-летней российской певицы и телеведущей Марины Хлебниковой, серьезно пострадавшей при пожаре в своей квартире, началось заражение тканей лица.

Такой информацией располагает Mash. Кроме того, по данным ресурса, у артистки диагностирован ожог роговицы глаза.

Хлебникова по-прежнему находится в искусственной, медикаментозной коме - из-за сильных болей.

Согласно источнику ресурса, специалисты вводят певице антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Состояние Хлебниковой все еще оценивается как стабильно тяжелое. В палату к ней никого не впускают - даже родственников.