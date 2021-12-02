Спикер парламента Беларуси высоко оценил союз братских стран

"Реальный инструментом защиты интересов граждан" Союзного государства назвал спикер нижней палаты парламента РБ Владимир Андрейченко союз двух братских стран, выступая в четверг на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, информирует БЕЛТА. Такое видение интеграции, подчеркнул парламентарий, "неоднократно подтверждалось лидерами наших стран".

Один из главных вопросов повестки сессии, сообщают новостные порталы, станет обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Его утверждение, по словам спикера, а также пакета союзных программ открыло, по сути, новый этап союзного строительства. "Эти стратегически важные документы не только закрепляют четкие приоритеты в развитии Союзного государства, но и содержат перечень конкретных шагов и мероприятий по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества", - констатировал белорусский политик.

В этом документе, как известно, сформулированы ряд мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение законодательства государств - участников Союзного государства по следующим вопросам: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка, создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования, гармонизация налогового и таможенного законодательства, проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений, проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.

На заседании также будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания.

Кроме того, парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Планируется обсуждение и ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.