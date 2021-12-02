В мире
02.12.2021 13:35
Текст: Юрий Сизов

Спикер парламента Беларуси высоко оценил союз братских стран

"Реальный инструментом защиты интересов граждан" Союзного государства назвал спикер нижней палаты парламента РБ Владимир Андрейченко союз двух братских стран, выступая в четверг на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, информирует БЕЛТА. Такое видение интеграции, подчеркнул парламентарий, "неоднократно подтверждалось лидерами наших стран".

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Володин и Лукашенко обсудили законы в рамках союзных программ

Один из главных вопросов повестки сессии, сообщают новостные порталы, станет обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Его утверждение, по словам спикера, а также пакета союзных программ открыло, по сути, новый этап союзного строительства. "Эти стратегически важные документы не только закрепляют четкие приоритеты в развитии Союзного государства, но и содержат перечень конкретных шагов и мероприятий по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества", - констатировал белорусский политик.

В этом документе, как известно, сформулированы ряд мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение законодательства государств - участников Союзного государства по следующим вопросам: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка, создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования, гармонизация налогового и таможенного законодательства, проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений, проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.

На заседании также будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания.

Кроме того, парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Планируется обсуждение и ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.

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