Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы

Общая численность платформенных занятых может достигать 6,5-7 млн человек, рассказала "РГ" директор Научно-исследовательского института перспективных направлений и технологий РГСУ Марина Виноградова. Она пояснила, что онлайн-платформа сегодня часто становится посредником между заказчиком и исполнителем услуг. Однако по ее словам, посчитать число граждан, которые сотрудничают с платформой, сегодня можно лишь примерно, поскольку со сторон исполнителя может быть кто угодно - самозанятый, индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

Так, легальная численность работников в сфере такси в 2020 году превысила 700 тысяч человек, объем легального рынка - 709 млрд рублей, при этом этом доля нелегальных поездок может достигать 16%, отмечает эксперт. Платформа YouDo показывает предложения более 1,5 млн исполнителей, на платформе PROFI. RU зарегистрировано более 900 тыс. специалистов, repetitive.ru - еще 11 тысяч, avito - свыше 800 тысяч резюме. Платформы использует большая часть самозанятых, в ноябре 2021 года таких граждан стало уже 3,5 млн, а их совокупный доход составил 745 млрд рублей.

Если верить соцопросам, то около 4% занятых в сельском хозяйстве считают платформенную занятость основной, в строительстве и недвижимости 4%, транспорте и логистике 6%, оптовой торговле 3%, IT-секторе-9%, финансах и страховании - 7%.

Уровень платформенной занятости и платформенной экономики ежегодно увеличивается практически во всех секторах экономики, а в секторе IT онлайн - спрос на рабочую силу начинает вообще напоминать профиль национальной отрасли, говорит Виноградова. Она также обратила внимание, что сегодня платформы также помогают вовлекать в экономические процессы граждан, которым трудно конкурировать на рынке труда: выпускников вузов, пенсионеров, женщин с маленькими детьми, инвалидов. Платформенная занятость позволяет строить свой график исходя из своих возможностей в различных сферах - например, it, дизайн, такси.

Эксперты Высшей школы экономики оценивают оборот онлайн-платформ в 1,58 трлн рублей в год.