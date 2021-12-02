Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода

Реализация всех заявленных странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), климатических проектов потребует 550 млрд долларов США. Такую оценку привел в своем выступлении на "Евразийском конгрессе - 21" председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. При этом он отметил, что у всех государств есть климатические проекты, рассчитанные до 2030 года, а Россия и Казахстан заявили о том, что достигнут углеродной нейтральности к 2060 году.

Углеродная нейтральность не означает нулевых выбросов, но объем выбросов должен соответствовать поглощающей способности страны, в первую очередь, - ее лесов, отметил вице-министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. Для увеличения этого параметра в его стране высадили 1 млрд деревьев, возможности же России намного шире, считает он.

Кроме того, реализация экологических проектов в ЕАЭС потребует организации зеленого финансирования, добавил Подгузов. За основу могут быть взяты практики Казахстана, где торговля углеродными единицами в том или ином виде идет с 2013 года, и России, представившей таксономию зеленых облигаций, поддержанную на международном уровне, считает он.

"ЕАЭС нужна гармонизированная таксономия углеродных единиц и система торговли ими, - продолжил Подгузов. Объем мирового рынка зеленых облигаций уже составляет 1 трлн долларов, мы не должны оставаться в стороне".

Подобные климатические инициативы ЕАЭС могут рассчитывать на поддержку Программы развития ООН, поддержал спикеров замдиректора регионального бюро этой организации Бен Слэй. В частности, ПРООН может принять участие в реструктуризации займов по зеленым облигациям.