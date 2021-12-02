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02.12.2021 09:35
Рубрика: Общество

Кальмар атакует вирус

В Приморье нашли новые продукты для здоровья
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Спецвыпуск № 274(8625)
Студентки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Светлана Петрук и Дарья Ткачева разработали тканевый антивирусный материал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые ученые "посадили" на ткань биоспецифическое активное вещество - лиганд. Благодаря этому материал стал долговечнее. И вирус, и нейтрализующий его лиганд остаются на поверхности ткани. Ее можно применять для изготовления любых медицинских изделий - масок, защитных костюмов, бахил и т.д.

Фото: РИА Новости
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Работа над проектом началась год назад при поддержке замдиректора Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко и департамента довузовского образования ДВФУ. К разработке подключилось сообщество молодых инноваторов AXIOM - физики и IT-специалисты ДВФУ.

На Всемирной выставке юных изобретателей молодые ученые из Владивостока получили за свою разработку бронзовую медаль. На конкурс было подано около 200 работ из разных стран. От России на конкурс было представлено 19 проектов из 11 городов. Всего россияне завоевали девять наград: две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

- Мы очень верили в успех и надеялись, что наш материал послужит людям всего мира. Но "бронза" на выставке все же стала для нас неожиданностью, - говорит Дарья Ткачева.

Студентки продолжают совершенствовать свое изобретение и уверены, что оно сможет в какой-то мере повлиять и на ход борьбы с COVID-19.

А одна из компаний Приморского края наладила производство морских биокомплексов по технологии ферментативного гидролиза. За основу взяли советскую научную базу и стали развивать ее.

На Всемирной выставке юных изобретателей молодые ученые из Владивостока получили бронзовую медаль

- В нашем портфеле два продукта на основе ферментативного гидролизата ганглиев кальмара, позволяющего сохранить высокую иммуномодулирующую активность исходного сырья. Первый в виде монопродукта, второй - в виде поликомпонентного комплекса, в который также входит фукоидан и нуклеотиды молок лососевых рыб. Эти ингредиенты обеспечивают быстрый иммунный ответ и способствуют скорейшему выздоровлению, - рассказал глава компании Леонид Гонтарев.

По его словам, ганглии - скопления нервных клеток, расположенные за глазами кальмара - уникальный и недооцененный продукт. Способность головоногих моллюсков выживать на экстремальной глубине при низких температурах связана с особым составом ганглиев. Полученный гидролизат состоит в основном из низкомолекулярных пептидов и относительно небольшого количества свободных аминокислот. В комплексе присутствуют также специфические жировые соединения нервной ткани, витамины и минералы. Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России зарегистрировали биодобавку, снижающую концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. Одним из основных компонентов стал гидролизат тихоокеанского кальмара.

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