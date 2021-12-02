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02.12.2021 13:52
Рубрика: Общество

Судебная система планирует создать свой Youtube-канал

Текст: Владислав Куликов

Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил о планах судебной системы создать свой собственный YouTube-канал. Заявление прозвучало на заседании Совета судей России, проходящем в режиме видеосвязи.

Фото: pixabay.com
На YouTube больше не покажут количество дизлайков

"Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы, необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных Телеграм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube", - сказал Виктор Момотов.

По его словам, сейчас разрабатывается перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которых можно будет не только транслировать актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод человека.

"Важно продолжать повышение доверия журналистского сообщества к судейскому корпусу, - заявил председатель Совета судей страны. - Благодаря стремительному развитию медиа-индустрии, судебная система может транслировать свое экспертное мнение для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней. Необходимо выходить на прямое взаимодействие с представителями ведущих СМИ регионов. Перед нами стоит задача поиска новых способов предоставления информации и взаимодействия с медиапространством".

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Судебная система

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