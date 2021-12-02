Сухогруз с российским углем затонул в Японском море

В Японском море затонул сухогруз, следовавший из российского порта Находка в японский Кинуура. На борту судна находились 18 человек - все граждане Вьетнама. Спасти удалось 17 из них. Один член экипажа пропал без вести.

Как сообщает ТАСС, сухогруз подал сигнал бедствия вечером 1 декабря, когда находился в 380 километрах от японской префектуры Симанэ. На помощь поспешил корабль береговой охраны, который обнаружил спасательную шлюпку с людьми. По данным NHK, сухогруз под флагом Панамы перевозил уголь.