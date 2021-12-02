"Сумела сдержать слезы": в Берлине состоялись "проводы" Ангелы Меркель

Специально для канцлера, которая предстала перед публикой в строгом черном пальто, военный оркестр бундесвера исполнил по ее просьбе старинный христианский гимн и еще две песни - лирическую из репертуара немецкой певицы и актрисы 1950-х, "второй Марлен Дитрих", Хильдегарды Кнеф и шутливую от панк-рокерши из ГДР Нины Хаген. По словам уходящего канцлера, последняя композиция была "изюминкой" ее молодости.

В начале церемонии Меркель произнесла небольшую, но сердечную речь, в которой поблагодарила всех коллег и свою семью за поддержку, а соотечественникам пожелала сохранять мужество, "радость в сердце" и не поддаваться пессимизму. Меркель повторила, что ей довелось жить и работать в "невероятные времена". Она выразила благодарность всем, кто продолжает противостоять пандемии. Еще недавно она обсуждала меры по борьбе с ковидом с главами регионов в правительстве. "Теперь, несколько часов спустя, позвольте мне попрощаться с вами в этой праздничной обстановке после шестнадцати лет в роли федерального канцлера", - сказала Меркель. И признала, что эти годы были "насыщенными и очень сложными", а пандемия стала тем "увеличительным стеклом", которое высветило всю меру важности политического доверия. Своему преемнику Олафу Шольцу, который должен принести присягу на следующей неделе, она пожелала "легкой руки и больших успехов".

Церемония сопровождалась маршами и зрелищным факельным шествием. Когда гвардейцы сняли перед Меркель свои блестящие шлемы, она даже позволила себе искренне рассмеяться, что с ней случалось не часто. А комментаторы подметили, что военные были разного роста, а некоторые даже небриты. "Видимо, традиция изменилась", - признали журналисты.