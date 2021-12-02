В последние годы медицинские организации страны интенсивно оснащаются новой и все более сложной медицинской техникой.

Ввод ее в эксплуатацию и сервисное обслуживание обеспечивает поставщик и/или производитель - ее механизм аналогичен с автомобильным бизнесом: если техника на гарантии и что-то сломалось, надо звонить поставщику, а если гарантия кончилась - в специализированный сервисный центр. Но со стороны учреждения постоянное наблюдение за работой оборудования входит в обязанности инженера по медицинской технике, который отвечает за ее парк, имеющийся на базе больницы или диагностического центра.

Кадры в этой области готовят в различных вузах по специальным программам бакалавриата и магистратуры. Это технические вузы, и среди ведущих - МГТУ им. Баумана, МИФИ, МИЭТ, ЛЭТИ и другие. Прежде всего студенты должны получить фундаментальные знания в области физики, математики, инженерии, а также прикладные навыки, направленные именно на специализацию - медтехнику. Это направление значительно отличается от других, связанных, например, с военной, космической или бытовой техникой. Это надо четко понимать, поэтому и программа должна выстраиваться соответствующим образом.

Помимо классических аспектов, связанных с безопасностью использования и надежностью медоборудования, в этой специализации особое внимание уделяется таким аспектам, как токсикология, безопасность и эффективность применения. Приведу в пример два прибора - осциллограф и электрокардиограф. Оба они измеряют разность электрических потенциалов и с этой точки зрения несут одинаковый инженерный смысл, но при их разработке ставятся абсолютно разные задачи.

Так, осциллограф должен в определенном диапазоне с заданной частотой регистрировать электрический сигнал, на основе которого исследователь, ученый, инженер делает какие-то выводы. А у электрокардиографа есть четкая функция - регистрация параметров электрической активности сердца с целью последующей диагностики конкретного пациента.

Пандемия стала триггером к ускорению развития телемедицины и лабораторной диагностики, что стало новым вызовом для подготовки инженерных кадров

В университете невозможно охватить все существующие направления развития медицинской техники, но можно сформировать общие принципы и подходы, которые будут использоваться на практике. Кроме того, в ходе обучения студентам представляется возможность реализовать собственный инженерный проект, который, конечно, пока далек от реального медицинского изделия, но выполняет ключевые функции. Например, разработать систему измерения таких физиологических параметров, как артериальное давление, электрическая активность сердца или головного мозга, либо конструкцию и прототип диагностической системы, либо математическую модель, программное решение, направленное на анализ медицинских данных и помогающее в принятии врачебных решений. Практические навыки работы с медтехникой студенты получают во время стажировок в медицинских компаниях или на рабочем месте по окончании обучения.

Развитие и усложнение медицинской техники приводит к тому, что меняется и подход к ее разработке и последующему обслуживанию. В рамках современной парадигмы происходит замена не конкретного вышедшего из строя элемента системы, а всего комплекса, в состав которого входит элемент. Это позволяет инженеру не разбираться во всех особенностях функционирования конкретного медицинского изделия, достаточно знать его структуру и функционал, что позволяет одному человеку успешно справляться со всей линейкой медицинского оборудования. А разбираться с конкретными причинами неисправности он может предоставить соответствующим специалистам. С другой стороны, такой подход накладывает дополнительные требования на функциональный контроль медицинского изделия - своего рода диагностику, чтобы можно было точно определить, где и что неисправно.

Медицинское оборудование отличается от других видов техники, и подход к обучению инженеров должен быть приближен к реальной практике

Пандемия коронавирусной инфекции стала триггером к ускорению процессов развития телемедицины и лабораторной диагностики, что ставит перед системой здравоохранения новые вызовы в подготовке соответствующих кадров. Например, на базе Сеченовского университета мы начинаем подготовку инженеров для здравоохранения. А поскольку медицинское оборудование отличается от других видов техники, подход к их обучению должен быть также другой, приближенный к реальной модели применения в клинической практике. Обширная клиническая база Сеченовского университета этому способствует, студенты получают не только знания и навыки в области инженерии, но и возможность работы с реальными клиническими кейсами. Такой подход позволяет сформировать не только навыки, необходимые для инженеров, работающих с медицинской техникой, но и мышление, направленное на создание новых медицинских изделий. Так, например, студенты нашего университета участвуют в разработке систем искусственного кровообращения, лазерных комплексов для диагностики и восстановления биологических тканей после операционного вмешательства, оптических систем неинвазивного анализа кровотока и др.

Ясно, что внедрение технических устройств в здравоохранение будет только нарастать. От медицинского сообщества идет очень четкий запрос на совершенствование технических и информационных систем, которые используются постоянно в клинической практике, а также понимание того, что они хотели бы улучшить, а чего на сегодняшний день вообще нет. Разработка и внедрение отсутствующего звена позволило бы вывести оказываемую медицинскую помощь на новый, качественно более высокий уровень. Общий язык инженеры и врачи находят, но тут, как и с иностранными языками, нужна постоянная практика, иначе запросы будут единичными и не найдут должного ответа и реализации. В частности, для этих целей на базе Сеченовского университета уже 4 года функционирует Институт бионических технологий и инжиниринга, отвечающий на запросы медиков и реализующий совместные проекты с клиническим центром.

В последние годы сформировался и запрос на более активное использование цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, который помогает облегчить рутинные операции. Думаю, время скепсиса в отношении технологий искусственного интеллекта в медицине уходит, а с появлением все большего количества новых продуктов вера в цифровые технологии и роль технических специалистов в медицине будут только расти.