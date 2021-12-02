Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании поддержал предложение России о переносе срока вступления в силу технического регламента Союза "О безопасности алкогольной продукции", сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Ранее предполагалось, что техрегламент заработает с 1 января 2022 года. Теперь срок вступления отложен до 1 января 2024 года.

Как пояснили в Минфине, принятый в 2018 году техрегламент содержит технические ошибки и неточности, которые, в том числе, могут привести к сложностям при производстве алкогольной продукции. Установленного ранее переходного периода (до 1 января 2022 года) для согласования и внесения изменений государствами-членами Союза оказалось недостаточно. Поэтому ведомство предложило отложить вступление в силу документа на два года.

Техрегламент был принят еще в 2018 году. Документ устанавливает единые требования и правила к производству и продаже алкоголя на всей территории ЕАЭС. Сначала предполагалось, что он вступит в силу с начала 2020 года, но его перенесли на год.

Представители российского бизнеса не раз указывали на несоответствие его положений нашему законодательству - документ разрабатывался еще 10 лет назад, с тех пор и само законодательство, и технологии производства в стране сильно изменились. Например, сейчас техрегламентом разрешается в пиве заменять зерном 50% солода, а по российскому законодательству вместо солода разрешается использовать не более 20% зерна. Минфин и Росалкогольрегулирование выступали за то, чтобы внести такие же изменения и в документ ЕАЭС. Также многие положения техрегламента не соответствуют российскому закону о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне прошлого года.